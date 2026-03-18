Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 20:58h.

El defensa asegura sentirse un canterano más tras jugar en el Fortuna con Claudio Giráldez

El mensaje de Claudio Giráldez al celtismo antes de jugar ante el Lyon: "Vamos a dar todo"

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VigoEl carrilero Javi Rueda, jugador del Celta de Vigo, asume que el Olympique de Lyon tiene “muchos recursos” en su plantilla, por lo que apuntó que una de las claves para alcanzar los cuartos de final de la Europa League de fútbol pasará "leer lo antes posibles" el planteamiento táctico del equipo francés en el que destacó la peligrosidad de Endrick, delantero brasileño cedido por el Real Madrid.

Su carrera en Vigo: "Llegué al filial con ganas de seguir aprendiendo y creciendo. Por suerte la vida me ha puesto aquí, en poder ayudar al club y al Celta estar en la pelea por esa siguiente ronda. Estoy muy contento y agradecido siempre por la oportunidad y a Claudio y al cuerpo técnico que me hayan dado la opción de estar aquí. Estoy muy orgulloso y muy contento".

El arraigo de jugar en la cantera: "Nos mantenemos mucho en comunicación, tentemos muy buen grupo. Los chavales que estábamos en el filial con Claudio, que ahora estamos en el primer equipo, tenemos muy buena relación. Siempre que nos ponemos a charlar de dónde nos ha puesto la vida y dónde estamos ahora mismo y en qué situación estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir luchando y darlo todo".

"Se podría resumir un poco nuestra sensación es que han llegado a cumplir su sueño, es su mayor ilusión y están felices. Gran parte son gallegos, de la casa, de la cantera aunque yo también me considero de la cantera aunque haya estado menos. Estamos con ganas de seguir sumando y aportando lo que podamos".

Nervios antes del partido: "El grupo lo está llevando de la manera más natural posible. Felices, felices por lo que estamos consiguiendo y haciendo durante esta temporada. Con ganas de que llegue el partido de mañana, que dejemos todo nuestra parte a ver si de esta manera podemos sacar un triunfo, una alegría para el celtismo. Sobre todo eso, naturalidad y calma porque tenemos que estar contentos de lo que venimos haciendo, cómo lo venimos haciendo y seguir así".

Su capacidad goleadora: "Lo comenté alguna vez, en mi caso lo primero que me centro al salir al partido es que no nos marquen gol. Soy defensor lo primero, pero luego si puedo sumarme al ataque, aportar y ayudar al equipo de esa manera también intento hacerlo. Hay que poner en valor las dos cosas, ser seguro en la parte de atrás e intentar hacerlo lo mejor en la parte ofensiva".

Olympique de Lyon: "Es un rival bastante duro, que saben presionar bastante bien arriba. Son bastante verticales también y saben tener un buen manejo de balón. Tienen distintos tipos de recursos, Endrick la coge, chuta y pega un gran disparo. Los laterales llegan. Tienen muchos recursos. Intentar leerlo lo antes posible y contrarrestarlo lo mejor que podamos".