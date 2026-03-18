Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 20:13h.

El capitán sufrió en el partido de ida en Balaídos por la intensidad física del Olympique de Lyon

El bajón de Fer López, su rol en el campo y la explicación de Giráldez: "A veces esa locura mía..."

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VigoIago Aspas sigue siendo un jugador absolutamente imprescindible en el Celta de Vigo a pesar de su edad. En agosto el capitán cumplirá 39 años. Aún no ha decidido si continuará una temporada más en activo. Tampoco Claudio Giráldez tiene claro si este jueves será titular ante el Olympique de Lyon a pesar de llegar descansado a la cita en la que los vigueses buscarán el pase a los cuartos de final de la Europa League. El técnico porriñés no quiso desvelar en sala de prensa qué plan tiene para el delantero moañés.

"No está decidido y aunque estuviese tampoco te lo iba a decir. Queda un entrenamiento todavía y pueden pasar un montón de cosas", respondió Claudio Giráldez este miércoles en Lyon. El entrenador avanzó que Iago Aspas, sea o no de la partida, "sé que va a ser importante, lo es siempre".

Ante el Betis no jugó por la duda que generó si el cambio de Ferrán Jutglà generaba o no una sustitución extra: "El otro día tuvimos un percance con el sexto cambio o no y hubiese sido él". Claudio Giráldez reconoció que hay contextos en los que el capitán ya no está tan cómodo en el campo. Así sucedió en partido de ida donde la intensidad del Olympique de Lyon le hizo no llegar a muchos balones.

"Hay escenarios más favorables para que esté más tiempo en el terreno de juego y escenarios en el que hay que dosificar más esa aportación y en qué momento del partido nos pude ayudar más", destacó el técnico celeste.

Recordó que Iago Aspas "ha pegado, no solo en su carrera si no en este año, verdaderos ejemplos y lecciones de lo que es aportar mucho partiendo de inicio, aportar mucho partiendo de banquillo e incluso con presencias muy cortas ser capaz de cambiar un partido y ganar un partido".