Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 12:45h.

Marián Mouriño señaló que es bueno para el Celta tener buena relación con todas las instituciones

Marián Mouriño, un deseo para el Lyon-Celta tras los incidentes de Vigo: "Ojalá nos comportemos todos"

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VigoEl presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido invitado por el Celta de Vigo para acompañar al equipo a Francia. El político popular embarcó junto a su mujer este miércoles para estar presente en el partido que los de Claudio Giráldez disputarán este jueves ante el Olympique de Lyon en la búsqueda de la clasificación para los cuartos de final de la Europa League. Marián Mouriño, presidenta del club, destacó la importancia de mantener buenas relaciones con todas las instituciones.

"Viaja con nosotros el presidente de la Xunta. Creo en que las instituciones estén al lado del club. Somos el primer equipo de Galicia, nos estamos jugando una clasificación y que esté el presidente de la Xunta es una buena señal", señaló Marián Mouriño en el Aeropuerto de Peinador.

Recordó la presidenta del Celta de Vigo que en otras ocasiones les acompañan otros representantes políticos: "Nos acompaña el Alcalde en cualquier recepción y en Balaidos todos los partidos, como ha estado Ana Pontón en Balaidos disfrutando. Que todas las instituciones estén a nuestro lado nos hace más fuertes y nos hace más grandes".

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Sobre las opciones de Balaídos de ser sede del Mundial y que la Xunta de Galicia participe en la financiación de la reforma necesaria para cumplir con los requisitos de la FIFA de cara al Mundial 2030 Marián Mouriño señaló que "con el tema del Mundial esperaremos. Hay que esperar a ver qué dice la FIFA y nosotros encantados de que sea el Mundial en Vigo, por supuesto".

En la expedición celeste también viaja Carlos Mouriño, padre de Marián y presidente honorífico del club tras ser su cabeza visible durante más de una década. "Me siento acompañada y que esté y lo disfrute es bueno", confesó Marián Mouriño antes de viajar a Francia junto a toda la expedición celeste.