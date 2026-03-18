Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 12:15h.

Se mostró ilusionada con la posibilidad de eliminar al Olympique de Lyon y pronosticó un 1-2 como en Salónica

El Celta se reunirá con la policía de Lyon para garantizar la seguridad de sus aficionados

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VigoMarián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, encabezó la expedición celeste que este miércoles viajó a Francia. Los vigueses se juegan el pase a los cuartos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon tras haber empatado en el partido de ida, disputado la pasada semana en Balaídos, con un resultado de 1-1. Un duelo marcado por los incidentes previos protagonizados por los ultras de ambos equipos en el centro de la ciudad gallega que hasta el momento se han saldado con la detención de dos integrantes de Tropas de Breogán. La presidenta quiso lanzar un mensaje de concordia pidiendo que no se repitan estos hechos ya que alrededor de 3.000 celtistas estarán este jueves en la capital del Ródano.

"Muy contenta, muy ilusionada de saber que van casi 3.000 celtistas. Todos los que nos han acompañado durante todas estas eliminatorias... es emocionante. Vamos con muchos nervios y con muchas ganas de ganar", declaró en el Aeropuerto de Peinador Marián Mouriño antes de embarcar con el resto del equipo. Un viaje en el que también está, invitado por el club, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

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Pidió a ambas aficiones que no se repitan los incidentes sucedidos en Vigo: "Esperemos que disfrutemos de una buena eliminatoria y que no haya ningún altercado. Vamos a disfrutar del fútbol y ojalá nos comportemos todos". El Celta ha pedido a su afición que extreme las medidas de seguridad y que todos juntos, desde el punto de reunión, se desplacen al estadio en autobuses lanzaderas para evitar contacto con los ultras del Olympique de Lyon.

Marián Mouriño firma repetir el 1-2 con el que el Celta ganó en Salónica para eliminar al Lyon: "Ese vale". No quiso hablar de la posibilidad de jugar prórroga o penaltis. Confesó que va "con mucha ilusión y con nervios pero con la confianza de que vamos a darlo todo y, como dijo Claudio, a pelear para ganar".

Sobre las bajas de Miguel Román, Borja Iglesias y Óscar Mingueza explicó que "hemos visto que Claudio y sus rotaciones han funcionado y que todo el equipo está muy enchufado y que tenemos una plantilla para pelear". Giráldez ha citado a toda la plantilla e incluido a Andrés Antañón, centrocampista del Fortuna para este partido. Solo Miguel Román, tras ser operado de una fractura en el pie izquierdo, se quedó en Vigo.

Destacó que al equipo le ha ido bien mantener un perfil bajo en la competición: "Partimos no siendo favoritos en esta Europa League y hemos ido pasito a pasito demostrando que somos un equipo, que somos fuertes y que podemos ganar cualquier partido".

El equipo, tras empatar ante el Real Betis en una Cartuja con 60.000 espectadores, demostró estar capacitado para afrontar ambientes complicados como el que vivirá este jueves en Lyon: "Hemos demostrado y no solo en Sevilla, creo que en todas las eliminatoria hemos ido a campos muy difíciles".

Cuestionada por las opciones de terminar la temporada en quinta posición, que en estos momentos daría acceso a la Champions League, Marián Mouriño pidió prudencia. "Tenemos 41 puntos, no estamos matemáticamente salvados aunque las estadísticas nos dicen que nos hemos ya salvado viendo las últimas temporadas, con lo cual hay que celebrar la permanencia y no olvidarnos de dónde venimos y lo que hemos pasado los últimos años. A partir de ahí, como dice Claudio, a soñar".