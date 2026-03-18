Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 09:04h.

Alrededor de 3.000 aficionados del Celta estarán en Lyon tras los violentos incidentes en Vigo

Ultras del Celta y Lyon siembran el caos en Vigo en una trifulca con varios heridos

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VigoEl Celta de Vigo informó a sus aficionados que este miércoles representantes del club olívico mantendrán una reunión con la policía de Lyon para valorar qué alternativas pueden ofrecer a aquellos seguidores del equipo vigués que acudan directamente al Groupama Stadium, estadio del Olympique de Lyon donde los de Claudio Giráldez buscarán el pase a los cuartos de final de la Europa League.

La seguridad de los cerca de 3.000 aficionados celestes que viajarán a Francia se ha visto amenazada por los violentos incidentes que se vivieron la noche anterior al encuentro de Balaídos en Vigo, donde un grupo de ultras locales, que se saldó hasta el momento con la detención de dos integrantes de Tropas de Breogán, atacó a aficionados del Lyon en una céntrica calle de la ciudad.

Además, tras el partido de ida, aparecieron en las inmediaciones del estadio celeste un buen número de coches con las ruedas pinchadas con matrícula de Portugal pertenecientes a distintas empresas de alquiler de vehículos. La Policía apunta a que habían sido alquilados por aficionados franceses llegados al Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto.

Desde entonces, el desplazamiento récord del celtismo en una competición europea, superando los 2.500 aficionados que acudieron a Old Trafford para presenciar la histórica semifinal de la UEFA contra el Manchester United de Jose Mourinho en 2017, se ha visto empañado por el temor de los seguidores gallegos a sufrir represalias.

Para evitar incidentes, el Celta ha convocado a sus aficionados en un punto de Lyon, donde recogerán la pulsera que permitirá el acceso al estadio. Desde allí, además, serán trasladados al estadio en autobuses lanzadera oficiales. Aquellos que, por su viaje, no puedan acudir al punto de encuentro serán informados de cómo deberán llegar al estadio tras la reunión con la policía gala, que será a las seis de la tarde de este miércoles