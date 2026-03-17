Alberto Bravo 17 MAR 2026 - 13:38h.

Claudio Giráldez apostó por dos mediocentros de corte creativo para llevar el peso del Celta en La Cartuja

La confesión de Hugo Sotelo: "Cuesta volver a tener confianza y que tus compañeros confíen en ti"

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VigoEl Celta de Vigo rozó la perfección en la primera media hora del partido ante el Real Betis en La Cartuja. Fer López y Hugo Sotelo eran los encargados de llevar el peso del juego. Las ocasiones se sucedían una tras otra. El 0-1 de Ferrán Jutglà fue un botín muy escaso. El propio Jutglà tuvo otra oportunidad muy clara de hacer gol. También Pablo Durán. Perdonaron. Empató el cuadro verdiblanco en el arranque de la segunda mitad y se sufrió. Volvió el fútbol de salón. Con la pelota el Celta fue mejor. Claudio Giráldez lo sabía y así planeó como desarbolar a Manuel Pellegrini. Solo faltó que los delanteros estuviesen más finos.

Así lo explicó el técnico porriñés: "Hemos sacado un equipo para sacarles la pelota, para combinar, para salir de su presión, para estar lejos de la portería, con mucha agresividad en la presión. Hemos estado muy bien en ese aspecto durante muchos momentos del partido".

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También reconoció que era consciente que sin balón con la dupla Fer López y Hugo Sotelo el equipo iba a sufrir: "Si teníamos que defender muy bajos nos iba a costar como así ha sido. No hemos estado tan bien y tan ordenados en el bajo".

Por ello el entrenador celeste destacó que "Fer y Sotelo pueden ser una muy buena pareja para dominar". Además, a pesar del sufrimiento que vivió el equipo cuando perdieron el control del balón destacó que "han estado muy bien en el esfuerzo". De ahí que Claudio Giráldez asegurase sentirse "muy contento por como han defendido los dos en bloque bajo".

Siguiendo con el plano defensivo apuntó que tanto Fer López como Hugo Sotelo estuvieron "muy bien en las llegadas de segunda línea de Fornals y Fidalgo. Lo defendieron bien". Claudio Giráldez también avanzó que ambos canteranos " con la pelota todavía pueden ser más protagonistas de lo que han sido porque son capaces de girarnos más rápido".

Hugo Sotelo dio 57 pases durante el partido con un 89,5% de acierto. Fueron 51 entregas acertadas y seis erradas. El vigués además dio un pase clave que no pudo terminar en gol. Rompió líneas en tres ocasiones con sus pases mientras que en defensa hizo un robo de balón y sacó otro de zona de peligro. En total tocó 64 veces el balón.

Fer López estuvo menos acertado en el pase. Dio 40 con una efectividad del 85%. El canterano erró seis entregas acertando 34. Tocó la pelota en 55 ocasiones logrando tres regates. En el plano defensivo cortó un pase rival. Hugo Sotelo cometió tres faltas por dos de Fer López.

La apuesta fue en líneas generales muy positiva a pesar de que Fer López perdió varios balones peligrosos al intentar darse la vuelta. Claudio Giráldez logró el objetivo de mandar en el partido a través de la posesión por lo que se prevé que el técnico pueda repetir con esta pareja de mediocentros cuando quiera doblegar a su rival con el balón y presión alta.