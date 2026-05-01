Saray Calzada 01 MAY 2026 - 20:27h.

Marcos Llorente ha anunciado que deja uno de sus proyectos relacionados con la luz roja

Inglaterra expone a Llorente como una amenaza para la salud pública: "Más que para el Arsenal"

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Marcos Llorente no solo es noticia por lo que hace en el campo con el Atlético de Madrid. El lateral derecho y también centrocampista suele generar comentarios y reacciones por lo que pone en sus redes sociales sobre su estilo de vida y algunas decisiones controvertidas. Esta vez ha utilizado su perfil de Instagram para hacer una comunicación con respecto a un proyecto que tenía con una marca.

Se trataba de 'Aureo Lifestyle' que se dedicaba a vender dispositivos con luz infrarroja, algo que ha promovido el jugador del Atlético de Madrid en los últimos tiempos. "Hola a todos, quería comunicar personalmente que he decidido finalizar mi etapa como socio de la marca Aureo Lightsyle. Les deseo lo mejor en el futuro y agradezco al equipo el tiempo compartido", comenzaba diciendo.

"A partir de ahora, dejo de estar vinculado al proyecto y a cualquier comunicación o acción relacionada con la marca", terminaba el comunicado. Fue en 2024 cuando comunicó que empezaba a formar parte de esto proyecto que tenía como objetivos "la fotobiomodulación (terapia de luz roja e infrarroja) y mejorar la luz interior de vuestras casas, puesto que el ambiente de luz define tu salud".

Marcos Llorente predica con el ejemplo y es un firme defensor de la luz roja así como el uso de gafas rojas o amarillas dependiendo del momento del día o si se encuentra en interior o exterior. Promover este estilo de vida le ha costado en ocasiones protagonizar polémicas o cruce de declaraciones con personas que estaban en contra de ello.

Su exposición ha sido tal que en la previa al partido contra el Arsenal un medio inglés le dedicó un artículo en donde aseguran que él era más peligroso para la salud pública que para la defensa del equipo de Mikel Arteta. Esto llegó a su conocimiento y respondió en sus redes sociales.