Jorge Morán 05 ABR 2026 - 12:55h.

El futbolista del Atlético se disfrazó junto a Delofeu

Marcos Llorente aclara lo de su retirada, le pone fecha y jura amor al Atlético: "Es lo que siento"

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Marcos Llorente siempre está en el punto de mira por su manera de pensar y vivir la vida. El jugador del Atlético de Madrid tiene un pensamiento muy distinto a lo que se considera 'normal' en la sociedad, lo que hace que sus opiniones siempre cuenten con varias críticas a su alrededor. Una situación que se ha vuelto a repetir después de una publicación en sus redes sociales en las que critica el uso de cremas solares para protegerse de la luz solar.

En multitud de entrevistas, Llorente ha explicado los beneficios de tomar el sol a primera hora de la mañana. Lejos de usar cualquier tipo de protección, el futbolista asegura que el propio cuerpo es el que se protege de unos rayos a los que te tienes que acostumbrar.

La publicación de Marcos Llorente contra las cremas solares

El día previo al partido ante el Barcelona, Llorente montó una quedada en su casa junto al ex futbolista Delofeu. El jugador del Atlético se disfrazó de crema solar, con el tapón como gorro en la cabeza y un delantal que contaba con la impresión de una famosa marca. "Temática: Playa. No te diré que lo sabía, pero vamos que se veía venir…", escribió el futbolista en su Instagram.

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Pero sin duda, lo que hacía especial al disfraz era el texto que tenía en la parte trasera y que servía como 'instrucciones' para los demás. "Alternativas reales", se podía leer, entre las que tenía: 'ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: eh, ya vale', 'exponte todo el año, no solo tres días en agosto', 'usa ropa, la original protección solar de toda la vida' , 'empieza por la mañana y ve subiendo, no empieces a las 13:00 como un kamikaze', 'construye melanina progresivamente (tu protector biológico natural)', 'come como humano, tu cuerpo responderá mejor a la luz' y 'hidrátate y conéctate con la naturaleza'.

Una publicación que ha generado una gran controversia entre los expertos, quiénes se han lanzado de cabeza a criticar a Marcos Llorente. Por el contrario, futbolistas como Ferran Torres o Borja Iglesias le respondieron entre risas.