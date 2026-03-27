Marc Pubill se suma a la rutina de Marcos Llorente y empieza a usar luz roja

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAR 2026 - 13:13h.

El central del Atlético de Madrid ha sido uno de los últimos jugadores en incorporar la luz roja a su rutina

Álex Baena, la sanción de Fede Valverde y sus pocos minutos con el Atlético de Madrid: "Puede afectar"

Compartir







Marcos Llorente sigue creando tendencia. El centrocampista del Atlético de Madrid se ha convertido en una referencia dentro del vestuario rojiblanco por su forma de entender el cuidado físico, con rutinas muy marcadas en alimentación, descanso y hábitos fuera del campo. Lo que comenzó como una apuesta personal, ha ido calando poco a poco entre sus compañeros, hasta el punto de que varios han empezado a incorporar a sus rutinas el uso de gafas que bloquean la luz azul y la exposición a luz roja cuando cae el sol. El último en sumarse ha sido Marc Pubill, que en un post de su cuenta de Instagram se ha visto como el central rojiblanco utilizaba este método. Una práctica muy extendida en el fútbol profesional y que cada vez más jugadores están incluyendo dentro de sus hábitos.

PUEDE INTERESARTE El plan del Atlético de Madrid con Julián Álvarez para evitar su fichaje por el Barcelona

Marc Pubill, el último soldado de Marcos Llorente

La rutina de Marcos Llorente está dejando huella en el vestuario del Atlético de Madrid. Su disciplina diaria basada en una dieta donde solo come cuando hay luz solar, el uso de gafas que bloquean la luz azul y la exposición a luz roja cuando ya no hay sol, ha calado en compañeros como Álex Baena y Pablo Barrios, y Marc Pubill es uno de los ejemplos más recientes. El defensa rojiblanco ha incorporado a su rutina algunos de estos hábitos, como la terapia de luz roja, una práctica que Llorente utiliza desde hace tiempo dentro de su domicilio con su familia. Pubill ha pasado a consolidarse como una opción fiable para Diego Pablo Simeone en estos últimos meses y el uso de luz roja, además de sus análisis exhaustivos a delanteros rivales antes de enfrentarse a ellos como hizo con el Bodo Glimt, puede estar dentro de los motivos del gran crecimiento del catalán.

PUEDE INTERESARTE La clave que acerca el fichaje de Ferran Torres por el Atlético de Madrid

Los futbolistas que utilizan la luz roja de Marcos Llorente

Lo que hace no tanto parecía una excentricidad se ha convertido en tendencia. Cada vez son más los futbolistas que utilizan este tipo de luz o gafas con filtro rojo, entre ellos nombres como Dean Huijsen, Koke Resurrección, Fábio Silva, Riqui Puig o incluso Erling Haaland. El objetivo de esta práctica es reducir la exposición a la luz azul artificial, presente en pantallas y focos, y favorecer la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. La luz roja, al tener una longitud de onda diferente, interfiere menos en ese proceso y ayuda a mejorar el descanso y la recuperación. Esta práctica se suma a muchas que los atletas de élite incorporan a sus rutinas con la idea de potenciar su rendimiento no dejando escapar ni el más mínimo aspecto de su físico. En el mundo del fútbol profesional, donde cada detalle cuenta, este tipo de hábitos se han ido abriendo camino.