Fran Fuentes 26 MAR 2026 - 19:06h.

Renovación al alza en marcha para convertirle en el mejor pagado de la plantilla

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El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid está en entredicho. Desde el FC Barcelona sondean al futbolista, pese a que no les termina de cuadrar con el aspecto económico. Sin embargo, el jugador no termina de ser claro con su deseo de continuar de rojiblanco y, más allá de que tiene contrato como rojiblanco hasta el 2030, las incógnitas no dejan de sobrevolar en torno a su figura. En este sentido, el club rojiblanco quiere disiparlas todas con un movimiento tan contundente que es incluso un aviso a navegantes de cara la continuidad de 'la Araña'.

Y es que, según informa el diario Marca, el Atlético de Madrid pretende renovar al alza a Julián Álvarez de manera más o menos inminente. La intención no es solo la de ampliarle el contrato, sino, sobre todo, la de elevar su salario al máximo nivel dentro de la escala salarial de la plantilla. Tanto es así que, de hecho, lo que quieren es convertir al jugador argentino en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Algo que le convertiría no solo en el referente del proyecto, que ya lo es, sino que se asegurarían su continuidad a largo plazo.

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Así las cosas, Julián Álvarez cobra ahora mismo en torno a siete millones de euros, contando objetivos fijos y variables. La intención es elevar al argentino al primer escalón salarial y que pase a cobrar 10 millones de euros por temporada, por lo que se trataría de una subida salarial bastante notable. En este sentido, pasaría a estar en el mismo escalón que Jan Oblak, lo que evidenciaría su importancia en la plantilla.

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En este sentido, el argentino ya conoce las intenciones del club y, si bien no ha tenido prisa para desmentir los rumores que le situaban en el FC Barcelona, tampoco ha expresado en ningún momento la intención de marcharse del Atlético de Madrid. Es más, de hecho, su familia se encuentra sumamente cómoda y feliz en Madrid, Julián Álvarez y su familia están muy a gusto en Madrid y les gusta mucho el clima español, donde casi nunca llueve, al contrario que en Manchester. Del mismo modo, el jugador está plenamente integrado en el vestuario, donde es muy querido y con unos compañeros que hablan de él, sin titubear, como uno de los mejores jugadores del mundo. Todo esto puede ser una baza a la hora de convencer al jugador para que siga en el Atlético de Madrid.