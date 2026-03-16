Celia Pérez 16 MAR 2026 - 07:26h.

El director deportivo responde a la actualidad culé tras la victoria de Laporta

La celebración viral de Joan Laporta con champán y baile al intuir su victoria en las elecciones del Barça

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Joan Laporta volverá a ser el presidente del FC Barcelona cinco años más. Tras imponerse a su rival Víctor Font en las elecciones de este domingo, el dirigente culé afronta un nuevo mandato en el que estará junto a dos de sus hombres de confianza como es Deco y Bojan Krkic. A ambos los ha defendido públicamente, alejando que han sido víctimas de críticas injustas durante la campaña electora, aunque ya queda atrás abriéndose ahora un nuevo horizonte en el club con nombres como el de Julián Álvarez o Haaland.

El club afronta ahora una nueva etapa con la vista en el próximo verano, con fichajes en la órbita culé y pendiente de la inscripción de jugadores. Ante ante los micrófonos de Carrusel, Deco ha respondido a las pregunta dando bastantes evasivas. "Yo creí que primero hoy es un día importante. Un día decisivo para el club. Un día de toma de decisiones, de que futuro estamos hablando. A partir de ahora es momento es de sentar y de analizar lo que se va a hacer en el futuro. Hoy no era día para eso. Vamos a empezar a trabajar como estábamos haciendo desde siempre, pero ahora con más seguridad y más certeza que estamos nosotros", aseguró el director deportivo.

Mucho más escueto, aunque entre risas, respondió al tema de Julián Álvarez y Haaland, asegurando al periodista que "te ventilaré" si le preguntaba por ambos futbolistas.

En los últimos días tanto Julián Álvarez como Haaland han sido dos de los nombres que han rodeado la actualidad el cuadro culé. Más allá de las elecciones, los posibles fichajes que pueden llegar al equipo en verano son los temas candentes de actualidad. A poco más de tres meses para que dé el pistoletazo de salida el mercado de fichajes, toca seguir esperando para ver cuáles serán los movimientos del cuadro culé en verano.