Lucas Gatti 15 JUN 2026 - 08:15h.

El crack argentino tiene muchos retos por delante en el Mundial

Calendario completo del Mundial 2026, fechas, horarios y sedes de España y todos los partidos

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Estados UnidosLionel Andrés Messi se prepara para disputar su sexto mundial consecutivo. Será una copa especial para él, ya que podría ser el último, aunque solo el futbolista lo sabe. Más allá de eso, el capitán de la Internacional Argentina está en condiciones físicas de jugar en el debut de su selección tras dejar atrás una sobrecarga muscular en su izquiotibial izquierdo.

Según pudo saber ElDesmarque desde los Estados Unidos, Messi será titular en el primer partido de la Argentina ante Argelia el martes que viene en Kansas City. Desde hace más de diez días, el capitán argentino trabaja a la par de sus compañeros y físicamente está en muy buenas condiciones. Es más, jugó mas de media hora en el último amistoso del seleccionado argentino ante Islandia, partido en el cual convirtió un tanto de penal en la victoria por 3-0.

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El entrenador argentino contará con Messi para el equipo inicial y el oriundo de Rosario, Santa Fe (Argentina), volverá disputar un encuentro mundialista tras la final ganada por penales frente a Francia en la edición 2022 que terminó consagrando al elenco sudamericano. Se convertirá en el primer jugador en jugar una sexta edición Copa del Mundo, aunque luego será el turno de Cristiano Ronaldo.

El mundial que arranca el martes para Messi podría ser histórico, también. Porque el argentino podría marcar un récord nuevo, ya que cuenta con 13 goles a lo largo de las cinco Copas del Mundo que disputó hasta ahora, y está a tres de igualar la marca del alemán, Miroslav Klose. Sí el astro argentino marcara uno, igualaría a Gerd Muller, la leyenda alemana. Si convierte dos, se ubicaría en el segundo lugar junto a Ronaldo Nazario, el crack brasileño. Si hace tres, superaría a Klose, y con uno más, quedaría como el máximo artillero de los mundiales.

En las últimas horas, el ex delantero del Barcelona hizo mención en sus redes sociales al primer mundial que disputó en Alemania 2006, siendo el primero de su grandiosa carrera. En aquel evento mundialista, con apenas 18 años sumó minutos en el segundo encuentro de la fase de grupos, que fue triunfo de Argentina contra Serbia y Montenegro por 6-0, anotando uno de los goles a los 43 minutos, mientras que Scaloni observaba el partido en el banco de suplentes y sin poder ingresar.

Luego, jugó ante Países Bajos en el cierre de la fase de grupos y disputó los últimos 10`en los octavos de final ante México. Después, contra Alemania en los cuartos no disputó minutos y vio el cotejo desde el banco de suplentes, ya que el director técnico de turno José Pekerman no lo hizo ingresar. Messi se fue de aquel Mundial con apenas 122 minutos jugados. Marcó su primer tanto mundialista y se llevó una lluvia de elogios que lo marcó para siempre, siendo uno de los mejores futbolistas de toda la historia.

Después de Alemania 2006, La Pulga disputó Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, donde se consagró campeón del mundo por primera vez. Estados Unidos, Mexico y Canadá 2026 será el sexto para el rosarino, un récord que comparte con Guillermo Ochoa, de México, y Ronaldo de Portugal. Y por eso lucirá una insignia especial en su camiseta celeste y blanca en su primer partido.