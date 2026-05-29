María Trigo 29 MAY 2026 - 00:14h.

Messi lidera una convocatoria en la que va Lo Celso y los 6 argentinos del Atleti

Franco Mastantuono, fuera de la lista

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Argentina, la actual campeona del mundo, ya ha elegido a sus guerreros para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Casi a las doce de la noche en España, la AFA publicó un vídeo en el que se muestran quiénes son los 26 futbolistas que Lionel Scaloni se va a llevar. Entre ellos, como no podía ser de otra forma, está Leo Messi. Además, van siete jugadores que militan en LALIGA EA SPORTS.

Se trata de Gio Lo Celso, que a pesar de no haber tenido su mejor año en el Betis debido a las lesiones, no se va a perder este Mundial tras no estar en Qatar y de los seis futbolistas argentinos que militan en el Atlético de Madrid. No falta ninguno.

En cambio, otros que militan en España y que tenían opciones, como eran Guido Rodríguez o Franco Mastantuono, no están entre los seleccionados. También destaca la ausencia de Emi Buendía o de Prestianni. Con respecto a los que se proclamaron campeones en 2022 son novedad: Medina, Barco, Musso, Balerdi, Lo Celso, Nico González, López, Nico Paz y Simeone.

La lista de Argentina para el Mundial 2026

Porteros:

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensas:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Medina (Atlético de Madrid)

Centrocampistas:

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Atacantes: