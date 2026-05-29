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La convocatoria de Argentina para el Mundial con siete jugadores de LALIGA y pleno del Atlético de Madrid

Convocatoria de Argentina para el Mundial 2026
Convocatoria de Argentina para el Mundial 2026. AFA
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Argentina, la actual campeona del mundo, ya ha elegido a sus guerreros para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Casi a las doce de la noche en España, la AFA publicó un vídeo en el que se muestran quiénes son los 26 futbolistas que Lionel Scaloni se va a llevar. Entre ellos, como no podía ser de otra forma, está Leo Messi. Además, van siete jugadores que militan en LALIGA EA SPORTS.

Se trata de Gio Lo Celso, que a pesar de no haber tenido su mejor año en el Betis debido a las lesiones, no se va a perder este Mundial tras no estar en Qatar y de los seis futbolistas argentinos que militan en el Atlético de Madrid. No falta ninguno.

En cambio, otros que militan en España y que tenían opciones, como eran Guido Rodríguez o Franco Mastantuono, no están entre los seleccionados. También destaca la ausencia de Emi Buendía o de Prestianni. Con respecto a los que se proclamaron campeones en 2022 son novedad: Medina, Barco, Musso, Balerdi, Lo Celso, Nico González, López, Nico Paz y Simeone.

La lista de Argentina para el Mundial 2026

Porteros:

  • Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensas:

  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Cristian Romero (Tottenham)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nahuel Medina (Atlético de Madrid)

Centrocampistas:

  • Leandro Paredes (Boca)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Enzo Fernández (Chelsea)

Atacantes:

  • Leo Messi (Inter Miami)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Nico González (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nico Paz (Como)
  • Juan Manuel López (Palmeiras)
  • Lautaro Martínez (Inter)
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