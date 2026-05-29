La convocatoria de Argentina para el Mundial con siete jugadores de LALIGA y pleno del Atlético de Madrid
Messi lidera una convocatoria en la que va Lo Celso y los 6 argentinos del Atleti
Franco Mastantuono, fuera de la lista
Argentina, la actual campeona del mundo, ya ha elegido a sus guerreros para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Casi a las doce de la noche en España, la AFA publicó un vídeo en el que se muestran quiénes son los 26 futbolistas que Lionel Scaloni se va a llevar. Entre ellos, como no podía ser de otra forma, está Leo Messi. Además, van siete jugadores que militan en LALIGA EA SPORTS.
Se trata de Gio Lo Celso, que a pesar de no haber tenido su mejor año en el Betis debido a las lesiones, no se va a perder este Mundial tras no estar en Qatar y de los seis futbolistas argentinos que militan en el Atlético de Madrid. No falta ninguno.
En cambio, otros que militan en España y que tenían opciones, como eran Guido Rodríguez o Franco Mastantuono, no están entre los seleccionados. También destaca la ausencia de Emi Buendía o de Prestianni. Con respecto a los que se proclamaron campeones en 2022 son novedad: Medina, Barco, Musso, Balerdi, Lo Celso, Nico González, López, Nico Paz y Simeone.
La lista de Argentina para el Mundial 2026
Porteros:
- Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensas:
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Gonzalo Montiel (River)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Facundo Medina (Olympique de Marsella)
- Nahuel Medina (Atlético de Madrid)
Centrocampistas:
- Leandro Paredes (Boca)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
Atacantes:
- Leo Messi (Inter Miami)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Nico González (Atlético de Madrid)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Nico Paz (Como)
- Juan Manuel López (Palmeiras)
- Lautaro Martínez (Inter)