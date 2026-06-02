Redacción ElDesmarque Madrid, 02 JUN 2026 - 10:53h.

Los dos jugadores están siendo lo más viral en redes sociales antes del Mundial

Los dorsales de España en el Mundial 2026

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A pocos días de que comience el Mundial de 2026, no solo los grandes jugadores de las selecciones importantes acaparan la atención de los aficionados. El fenómeno viral de Tim Payne, jugador neozelandés que a raíz de un vídeo que subió un influencer argentino a sus redes sociales se ha convertido en una estrella mediática, no es el único de la Copa del Mundo. El de Nueva Zelanda era uno de los jugadores del Mundial con menos seguidores en su cuenta personal y el creador de contenido propuso a sus fans que le siguieran. En las últimas horas le ha salido un rival, Kai Trewin, carrilero de la selección australiana que, gracias a otro vídeo de un influencer español en TikTok, también está creciendo en seguidores.

Tim Payne vs Kai Trewin, el duelo de 'desconocidos' del Mundial 2026

La rivalidad más esperada del Mundial 2026 es Messi vs Cristiano ya que lo más seguro es que esta sea la última Copa del Mundo de ambos, pero en los últimos días ha surgido otra que puede desbancarla y es el duelo entre Tim Payne y Kai Trewin, los dos jugadores menos conocidos del torneo. El fenómeno viral de Payne, defensa de la selección de Nueva Zelanda, surgió a raíz de un vídeo publicado por un influencer argentino y el jugador, con 4.700 seguidores en su cuenta personal de Instagram antes del post, actualmente tiene la increíble cifra de 4.3 millones.

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En las últimas horas, el creador de contenido 'Rubikay' en TikTok, ha subido un vídeo donde propone un nuevo jugador desconocido al que hacer viral y que así Payne tengo un rival. El elegido fue Kai Trewin, jugador australiano del New York City que estará en el Mundial representando a su selección. Trewin tenía 3.156 seguidores hace pocas horas y ahora tiene 76.200. Australia se encuentra en el Grupo D y Nueva Zelanda en el G, así que para ver un 'duelo real' entre los dos, habría que esperar a la fase eliminatoria.