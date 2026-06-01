Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUN 2026 - 12:23h.

La selección senegalesa jugó contra Estados Unidos en Charlotte y este vídeo durante el entrenamiento previo se ha hecho viral en redes sociales

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Quedan 10 días para que comience el Mundial de 2026 y el estado del césped en uno de los países sede, Estados Unidos, está dando que hablar. La selección de Senegal jugó un partido amistoso frente a la de EEUU en el que los norteamericanos se impusieron por tres goles a dos, pero una de las imágenes del encuentro llegaría en la previa del mismo. El partido se celebró en el Bank of America Stadium de Charlotte y horas antes del pitido inicial, los jugadores de Senegal descubrieron que el estado del césped del terreno de juego no era óptimo. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales por este detalle, pero cabe señalar que el estadio no ha sido seleccionado como sede oficial.