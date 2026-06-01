Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 08:32h.

Cuánto dinero ingresarán los equipos de LALIGA por sus jugadores en el Mundial

En la cita mundialista también se aplicarán el resto de normas

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Una de las principales novedades que traerá consigo el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá serán las nuevas normas que se aplicarán y que afectarán tanto al VAR como a las pérdidas de tiempo. Una de ellas influye directamente en las sustituciones y ya se está aplicando en los primeros amistosos que se están disputando antes de la cita internacional.

Islandia fue el primer perjudicado de este cambio de ley. La misma consiste en que si un jugador va a ser sustituido no puede tardar más de 10 segundos en salir del terreno de juego. Si lo hace, el futbolista preparado para entrar tendrá que esperar mínimo un minuto para acceder al verde. Este domingo, el ejemplo quedó aclarado durante la disputa del amistoso entre Japón e Islandia.

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Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, se encargó de recalcar la norma en sus redes sociales con el ejemplo en cuestión. En la acción, el jugador islandés Hlynsson fue sustituido y tardó más del tiempo permitido. Su compañero no pudo entrar y durante ese periodo de tiempo Japón, con un hombre más en el campo, se adelantó en el marcador.

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Más normas contra las pérdidas de tiempo

Como decíamos, la de las sustituciones no es la única norma que se aplicará durante la disputa del Mundial para frenar las pérdidas de tiempo. Otra de ellas consiste en que los saques de esquina, de banda y de puerta no podrán exceder los seis segundos. De ser así, se señalará saque de esquina en caso de que el portero sobrepase el tiempo y en caso de los saques de banda, balón para el equipo rival.

La restante llevará a que los jugadores que sean atendidos no puedan entrar al campo justo después, sino que tengan que esperar a que el colegiado les de acceso."Un minuto como mínimo fuera del terreno de juego para intentar que no entren tanto los médicos a los campos", explicaba Mr. Asubío al respecto.