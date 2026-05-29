Las canciones para animar a España durante el Mundial y que dan salsa al verano

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 MAY 2026 - 13:39h.

Después del éxito de la 'Potra Salvaje' en la Euro 2024, los artistas españoles han comenzado a sacar las canciones que acompañarán a España durante el mundial

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La Selección Española ya empieza a calentar motores para el Mundial y los aficionados también. Como ya ocurrió durante la Eurocopa de 2024 con el fenómeno viral de la 'Potra Salvaje', la música vuelve a convertirse en uno de los grandes ingredientes del verano futbolero. Aquella canción terminó acompañando la celebración de La Roja en Madrid y se convirtió en un himno improvisado durante el torneo conquistado por los de Luis de la Fuente.

Ahora, con el Mundial cada vez más cerca, varias canciones comienzan a sonar entre los aficionados españoles y pondrán banda sonora a los próximos meses. Los ritmos pegadizos, el ambiente festivo y las letras pensadas para animar a la selección son algunos de los ingredientes más comunes en los temas que ya empiezan a circular por redes sociales.

Las canciones para animar a España durante el Mundial

La música y el fútbol vuelven a ir de la mano en España y es que, como cada gran torneo de selecciones, siempre hay canciones capaces de marcar una generación de aficionados, especialmente cuando llegan acompañadas de buenos resultados sobre el césped. Entre estos temas que ya empiezan a ganar protagonismo están 'Vamos España' del Dragón de Alcorcón y 'Somos La Roja' de Maki, María Artés y Fernando Moreno. Esta última fue publicada ayer 28 de mayo y ya ha conseguido 41.000 visualizaciones en un día.

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Muchos aficionados ya comparan el fenómeno con lo ocurrido hace dos años con Potra Salvaje, que pasó de ser una canción popular en fiestas a convertirse en uno de los grandes símbolos emocionales de la Eurocopa conquistada por España. La expectativa por el Mundial es enorme y aunque todavía quedan días para que arranque, las playlists de los aficionados españoles ya empiezan a llenarse de canciones que acompañarán las victorias de La Roja durante la Copa del Mundo.