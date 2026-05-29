Redacción ElDesmarque Madrid, 29 MAY 2026 - 10:57h.

Los jugadores de la lista han sido elegidos por la inteligencia artificial en función de su rendimiento deportivo

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La inteligencia artificial también es una herramienta para averiguar qué jugadores españoles han rendido mejor esta temporada y quiénes, de manera objetiva, podrían haberse hecho un hueco en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. La empresa Olocip ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una convocatoria de la Selección Española basada exclusivamente en datos objetivos, midiendo el impacto real de cada jugador en el juego para identificar los perfiles que han tenido mejor rendimiento desde el inicio de la temporada.

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Los jugadores elegidos para la lista han sido escogidos en base a su rendimiento deportivo, por tanto, las dinámicas de los equipos en los que juegan o directamente las de los propios jugadores, no han sido tenidas en cuenta ya que son datos objetivos. Esta convocatoria ficticia está repleta de nombres sorprendentes y tiene ausencias que llaman la atención.

¿Qué jugadores de la convocatoria oficial se quedarían fuera?

La primera sorpresa sería la ausencia de Unai Simón, el portero por el que siempre ha apostado Luis de la Fuente. En la defensa, Aymeric Laporte, central titular para el técnico riojano, y Marc Pubill, una de las irrupciones más destacadas de la temporada, se quedarían fuera de la lista. En la medular, Fabián Ruiz, Gavi y Mikel Merino, no serían elegidos. En la delantera, Nico Williams, Víctor Muñoz, Borja Iglesias y Yeremy Pino, no estarían dentro de la convocatoria.

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Los jugadores que no han sido convocados y que si que entrarían en esta lista

El primer nombre que llama la atención es el de David Soria, portero del Getafe, con una puntuación de 9,4. En la defensa, Dean Huijsen, Gerard Martín y Álvaro Carreras serían las sorpresas, estos dos últimos como debutantes. En el centro del campo, Pablo Fornals, Aleix García, Koke y Luis Milla, claves en sus respectivos equipos, habrían tenido un hueco en la convocatoria. Finalmente, en el ataque Alberto Moleiro, Jorge De Frutos y Toni Martínez, también con roles diferenciales en sus clubes, se habrían sumado a la lista.