Pablo Sánchez 29 MAY 2026 - 15:09h.

Vedat Muriqi alucina al escuchar que piden el Balón de Oro para él: "Están locos"

Podría regresar a la que ya fue su casa

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Un descenso siempre provoca un movimiento importante dentro del mercado. En el caso de LALIGA EA SPORTS, el adiós a la élite de Oviedo, Girona y Mallorca dejó tras de sí importantes futbolistas en la ventaja veraniega. Uno de ellos es Vedat Muriqi. Nadie en la isla cree que el club, en LALIGA HYPERMOTION, pueda retener al kosovar tras su brutal rendimiento en los últimos años. Al menos no en el apartado económico. En el horizonte aparece ya alguna opción que el delantero vería con buenos ojos.

Según informa el periodista deportivo Nicolò Schira, Muriqi estaría cerca de cerrar su fichaje por el Fenerbahçe, club en el que ya militó antes de llegar a Italia y posteriormente al Mallorca. Todas las partes habrían llegado a un acuerdo para firmar un contrato hasta 2029 a la espera de que el conjunto bermellón se pronuncie al respecto.

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De producirse, la salida de Muriqi entraría dentro de la lógica que acompaña a un descenso de categoría. El Mallorca aún se guarda algunas balas para tratar de convencer al kosovar, aunque la operación parece bastante compleja.

Qué puede ofrecer el Mallorca a Muriqi

En Mallorca sueñan con que Muriqi siga en Son Moix, aunque la inmensa mayoría es consciente de la dificultad. La economía manda y ese puede ser el factor determinante. Mantener la ficha de Vedat en LALIGA HYPERMOTION parece misión imposible, por lo que habría que optar por otras variables relacionadas a un hipotético ascenso, así como por la buena voluntad del jugador de reducir su ficha.

Por otro lado está el plano emocional. Tras cinco años, tanto Muriqi como su familia han echado raíces en la isla, algo que el jugador ha repetido en multitud de ocasiones. Aún no se sabe si estas armas bastarán para retener a un delantero cuyo futuro parece estar de nuevo ligado a Turquía.