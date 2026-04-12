Vedat Muriqi alucina al escuchar que piden el Balón de Oro para él: "Están locos"

Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 18:53h.

El delantero kosovar, con un doblete, volvió a ser protagonista en Son Moix

A Muriqi se le escapa el equipo que intentó ficharle en enero: "No sé si se van a enfadar"

Compartir







Vedat Muriqi ha entrado, de manera definitiva, en la historia del RCD Mallorca. Con su doblete ante el Rayo Vallecano, ya son 55 los goles que suma en Primera División con la elástica bermellona. Una cifra que le aúpa como el máximo goleador del club en LaLiga, superando de manera oficial a Samuel Eto'o. El kosovar, además, se acerca peligrosamente a un Kylian Mbappé que para nada tiene asegurado el 'pichichi' esta temporada: solo les separa dos tantos. Mientras todo eso pasa, en Son Moix tiene bien claro que Muriqi se merece todo tipo de reconocimiento, desde murales en los aledaños del estadio hasta el Balón de Oro. Él, más humilde, pide calma y llama locos a los que reclaman esa distinción tan prestigiosa.

"Desde que llegué aquí, a esa isla tan bonita... desde el primer día me sentía como en mi casa. Y a veces, cuando empiezas desde el primer día y notas algo diferente, pues mi amor hacia el Mallorca, hacia esa isla tan bonita, ha sido así desde el primer día. Y cuando empecé a pasar más tiempo aquí, tenía clarísimo que quería ser una de las leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros… todo ha hecho que hoy haya cumplido uno de mis sueños: sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto’o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo", cuenta en Movistar Plus.

Vedat Muriqi: un mural y... ¿el Balón de Oro?

Ese orgullo lo tiene él y lo tiene su propia afición, que desde la grada reclaman el Balón de Oro y algún mural por la zona. ¿Escuchaste? Pues trabajo de estos, a ver si me regalan algo", cuenta el kosovar. "¿Balón de Oro? Pues están locos, tío, ¿qué Balón de Oro? Pero ¿qué Balón de Oro? Yo lo intento, doy mi máximo y a ver si sale algo bueno. Ya lo veremos", añade.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del RCD Mallorca ante el Rayo Vallecano: Vedat Muriqi vuelve a la excelencia con un equipo de notable

Todo, tras una jornada de sábado que puso al Mallorca otra vez contra las cuerdas: en el descenso y con la necesidad de volver a ganar. "Ayer fue un día muy interesante porque jugaban nuestros rivales, entre comillas. Perdieron, pero a la vez empató uno, el Sevilla ganó, no sé qué… y de repente dormimos en descenso. Fue un poco interesante, pero nosotros, sabiendo cómo jugamos y cómo apretamos en ese campo con nuestros aficionados, hemos hecho muy buen trabajo y ahora ya estamos fuera del descenso", zanja.