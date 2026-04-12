Vedat Muriqi ya es el máximo goleador del Mallorca en LALIGA EA Sports: ha superado a Samuel Eto'o

Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 17:27h.

Vedat Muriqi entra en la historia del RCD Mallorca y supera a Samuel Eto'o

A Muriqi se le escapa el equipo que intentó ficharle en enero: "No sé si se van a enfadar"

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Vedat Muriqi llegaba al RCD Mallorca en invierno del 2022 con la intención de recuperar unas sensaciones que había perdido completamente en la Lazio. En ese momento, nadie se imaginaba todo lo que el delantero kosovar iba a hacer con la elástica bermellona. Muriqi se ha convertido en una auténtica leyenda dentro del club, siendo una clara referencia en ataque y siendo uno de los hombres más carismáticos dentro y fuera del campo. Tras conseguir una agónica victoria hace una semana ante el Real Madrid, con Muriqi como protagonista, lo que ha hecho ante el Rayo Vallecano tal vez no sorprenda a mucha gente. Pero sí que lo debe hacer.

Muriqi quería entrar en la historia del Mallorca una vez se asentó en la isla. Y ya lo ha hecho. Con los dos goles que lleva el kosovar ante el Rayo, ya ha superado la marca de Samuel Eto'o. Hasta la fecha, era el camerunés quien con 54 goles ostentaba el récord goleador del club en Primera División. Sin embargo, con la temporada que actualmente está cuajando Muriqi... dicho récord ya es historia. El kosovar, con los 21 goles que suma esta temporada, ya ha superado a Eto'o con un total de 55 goles. Es, sin lugar a dudas, una leyenda del club bermellón.

Vedat Muriqi, a por el 'pichichi'

Con sus 21 goles que ya suma esta temporada, Muriqi tiene una oportunidad única de luchar hasta el final por el 'pichichi' con Kylian Mbappé. Una hazaña más que podría emular a Dani Güiza, quien en 2008 fue 'pichichi' de LaLiga con el Mallorca sumando un total de 27 tantos. Con la dinámica que actualmente tiene el kosovar y las dudas con el francés del Real Madrid, Muriqi tiene una oportunidad para hacer más aún historia.