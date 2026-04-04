Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 18:53h.

La eliminación de Kosovo frente a Turquía y su fallo contra el Elche en el minuto 92 le han provocado mucho dolor

El gesto que deja retratado a Camavinga en el Mallorca-Real Madrid: "Qué vergüenza"

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Vedat Muriqi rompió a llorar tras meter el gol decisivo del partido del RCD Mallorca frente al Real Madrid, que venció el conjunto balear por dos tantos a uno. Un gol que resultaba decisivo para sacar a los de Martín Demichelis del descenso y que sellaba la gran actuación general de los bermellones frente al conjunto blanco. En este sentido, el delantero kosovar no pudo contener las lágrimas tras dos semanas muy complicadas, en las que falló un penalti frente al Elche que podía salvar puntos, y después de quedarse fuera de la Copa del Mundo tras perder frente a Turquía en la repesca para el Mundial.

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El propio futbolista reconocía que lo ha pasado mal en los últimos días en los micrófonos de Movistar LALIGA: "Llevo unas dos semanas y, aunque por fuera parezco feo y duro, yo también soy un humano. A veces las emociones y los nervios me dejan. Vengo de fallar un penalti en el 92 y perder un punto en un partido muy complicado ante el Elche. Luego, después, en una semana, perder una final para estar en el Mundial, para cumplir el mayor sueño de mi vida... he llegado aquí, 1-0 ganando, han empatado en el 88 y he pensado 'ha empezado esto ha empezado bien pero va a acabar mal'. Y de repente un golazo, ganando 2-1, con mi gol, que esta temporada aunque he metido 19 goles no ha pasado, me acuerdo, y conseguido la victoria hoy", aseguraba.

En este sentido, el ariete agradecía a la afición su entrega y apoyo: "Muchas gracias a los aficionados, hoy ha sido un apoyo enorme para todo el equipo. Os agradezco mucho por vuestro apoyo, por todo lo que me habéis dado, lo que me habéis hecho, estar aquí contento y feliz. Ojalá acabemos en Primera nosotros también. Vamos a mantenernos en Primera y luchar por el Mallorca", deseaba.

Vedat Muriqi, tras el penalti fallado y lo de Kosovo: "He sufrido mucho"

Del mismo modo, el delantero reconoce que es una victoria inesperada: "Sí, soy honesto, cuando haces los cálculos antes de empezar, cuando ves el calendario con el Real Madrid, aunque sea en casa, le pones un 0. Pero sacar tres puntos contra el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, significa que hemos hecho un buen partido y hemos hecho un buen trabajo toda la semana. Estoy muy contento y orgulloso de mis compañeros, de mi afición y de toda la gente".

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Así las cosas, ahora siente que el equipo debe dar un extra para asegurar la permanencia: "A por más, nos quedan dos partidos en casa contra Rayo y Valencia, ojalá consigamos seis puntos más para estar más tranquilos. Cuando llega el momento y el Madrid intenta salvar solo un punto y tú le metes el gol de la victoria, eso significa que hemos hecho un gran trabajo como equipo".

Por último, Vedat Muriqi asegura que, incluso más que su familia, el más contento y aliviado es él mismo: "Creo que yo. Estas últimas dos semanas he sufrido mucho. Creo que estoy yo más contento primero", sentencia.