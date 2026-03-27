Semifinales de la repesca para el Mundial 2026: partidos, resultados y finalistas

Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 00:08h.

Estos son los cruces para las finales, que se jugarán el próximo 31 de marzo

Perú, último rival de España en su preparación para el Mundial

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La repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya ha definido sus primeras finales tras la disputa de las semifinales europeas. En estos primeros duelos hemos tenido a varias selecciones favoritas cumpliendo y alguna sorpresa en un jueves cargado de fútbol. Equipos como Italia, Dinamarca o Polonia cumplieron con lo previsto y dieron un paso firme para estar en la fase final, mientras que otras como Kosovo o Bosnia y Herzegovina protagonizaron resultados más ajustados o inesperados.

En el repaso de las eliminatorias, Turquía superó por la mínima a Rumanía, con gol de Kadioglu a pase de Arda Güler en el arranque de la segunda mitad. Por su parte, Italia impuso su jerarquía ante Irlanda del Norte sin excesivos problemas, con tantos de Sandro Tonali y Moise Kean. Mientras, Suecia fue superior a Ucrania y se impuso con un hat-trick de Viktor Gyokeres. Más ajustado estuvo el cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina, decidido en la tanda de penaltis. Dinamarca firmó una de las goleadas de la jornada ante Macedonia del Norte, y Polonia sacó adelante su partido frente a Albania con goles de Robert Lewandowski y Zielinski. También hubo emoción en el triunfo de Kosovo ante Eslovaquia y en la victoria de República Checa contra Irlanda, resuelta en penaltis tras una prórroga muy disputada.

De este modo, falta por conocer los resultados de las eliminatorias internacionales para conocer todos los finalistas. Estos son los resultados de todos los partidos de la repesca y los partidos que se jugarán en las finales el próximo 31 de marzo.

Repesca europea:

Semifinales:

Italia 2 -0 Irlanda del Norte

-0 Irlanda del Norte Polonia 2 -1 Albania

-1 Albania Dinamarca 4 -0 Macedonia del Norte

-0 Macedonia del Norte Ucrania 1- 3 Suecia

Turquía 1 -0 Rumanía

-0 Rumanía Gales 1- 1 Bosnia y Herzegovina (2-4 en prórroga)

(2-4 en prórroga) Eslovaquia 3- 4 Kosovo

República Checa 2-2 Irlanda (4-3 en prórroga)

Finales:

Bosnia-Herzegovina - Italia

Suecia - Polonia

Kosovo - Turquía

República Checa - Dinamarca

Repesca internacional:

Semifinales:

Bolivia 0-0 Surinam

Nueva Caledonia 0-0 Jamaica

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Finales: