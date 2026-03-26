Perú, último rival de España en su preparación para el Mundial

Fran Fuentes 26 MAR 2026 - 22:34h.

Será siete días antes del debut de los de Luis De la Fuente en la Copa del Mundo

Luis De la Fuente, el físico de Rodri y la portería: "Tenemos a cuatro de los diez mejores del mundo"

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La Selección española de fútbol disputará un amistoso ante la selección de Perú, en el que será su último compromiso de preparación en América antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado que dirige Luis De la Fuente tendrá varios encuentros para llegar rodados al Mundial, en el que se ha enmarcado este duelo con el combinado franjirrojo. De este modo, el partido se celebrará siete días antes del debut del combinado nacional en el torneo, y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla de Zaragoza, México.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, viajará a México para participar en la presentación oficial del partido junto al gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. La celebración del encuentro responde al trabajo conjunto entre la federación española y las autoridades poblanas, en línea con la estrategia de impulso al deporte promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Estadio Cuauhtémoc, con capacidad para 51.726 espectadores, es propiedad del estado de Puebla y sede habitual del Club Puebla y del Cruz Azul. El recinto fue escenario de partidos en los Mundiales de 1970 y 1986. El duelo, bajo el lema “Puebla, tierra de campeones; la prueba final. Perú vs España”, será el segundo de España en Puebla y el octavo en México.

Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones, todas con victoria española. El último precedente data del 31 de mayo de 2008, cuando el equipo dirigido por Luis Aragonés se impuso por 2-1 en Huelva días antes de conquistar la Eurocopa. España, vigente campeona de Europa y líder del ranking FIFA, continúa así su preparación para el Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.