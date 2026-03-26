Luis De la Fuente, el físico de Rodri y la portería: "Tenemos a cuatro de los diez mejores del mundo"

Fran Fuentes 26 MAR 2026 - 20:55h.

El seleccionador valora todo los aspectos de actualidad en torno a la Selección

Dani Olmo, las opciones de España en el Mundial 2026 y el "bendito problema" para Luis de la Fuente: "Jugadores al máximo nivel"

Compartir







Luis De la Fuente ha comparecido en sala de prensa. El seleccionador español ha valorado varias de las cuestiones de actualidad en torno a la Selección, desde la compatibilidad de Rodrigo Hernández y Martín Zubimendi hasta la citación de cuatro porteros para incluir a Joan García. Del mismo modo, ha comentado las opciones que tiene para el eje de la zaga, los minutos que disputará Lamine Yamal o cómo ve a Gavi, cuya recuperación en el FC Barcelona sigue dando pasos y ya se ha vuelto a vestir de corto. A continuación, sus palabras.

Qué planes tiene para los dos amistosos: "Intentaremos que jueguen la mayoría de jugadores, pensando, primero, en sacar el mejor resultado, terminar con las mejores sensaciones. Luego los partidos te llevan a un lado o a otro, pero queremos ver a muchos futbolistas. Unos para que vivan la experiencia por primera vez y otros para que se reencuentren con esta situación, que llevamos sin partidos desde noviembre".

PUEDE INTERESARTE La clave que acerca el fichaje de Ferran Torres por el Atlético de Madrid

La citación de cuatro porteros: "Es una situación excepcional, somos unos privilegiados por tener a este grupo de futbolistas, por poderlos incluir y por tener a otros que no han podido venir, por lesiones o por otros motivos. Sé que he dicho la palabra prueba, no quería decirlo como probar algo nuevo, sino que jugadores tengan esta primera experiencia internacional. Vamos a ver cómo manejamos los partidos, sin regalar nada a nadie porque se lo han ganado todos. Lo que queremos es tener buenos resultados y buena sensación. Como también os decía el otro día, ya estamos preparando el Mundial. Desde el lunes que empezamos la concentración ya estamos pensando exclusivamente en el Mundial. Vamos a afrontar estos partidos como si se tratara de una final, así es como lo entienden los futbolistas".

¿Le preocupa el estado de los centrales?: "No porque ya estamos viendo que hay una camada de jugadores jóvenes con capacidad para sustituir cualquier baja que se produzca. En cualquier caso, todavía queda mucho tiempo para recuperar a jugadores que han sido y son importantes para nosotros. El caso de Le Normand está para jugar y jugando en su club, pero en esta situación hemos decidido ver a otros futbolistas. Estamos muy tranquilos. Ya cité en su momento a jugadores de futuro. Ahora he citado a Christian Mosquera. Los demás, quitando a Ayme Laporte, estamos hablando de centrales con 19 años. Tenemos jugadores para mucho tiempo y otros con más experiencia que tienen posibilidades de venir. Las puertas las tienen todos abiertas, tiempo hay para decidir, quedan dos meses clave. Valoraremos en junio. Cuando tengamos que dar la lista veremos todas esas condiciones y aspectos que existen en el mundo del fútbol. Estamos muy tranquilos también ahí".

PUEDE INTERESARTE Los piques y las risas de los jugadores de la Selección Española jugando al fútbol-tenis

Unai Simón opina que Joan García es el portero más cercano a Courtois: "Me dice que es una persona excepcional, con humanidad, generosidad, con señorío. Ejerciendo de capitán, acogiendo y recogiendo a un futbolista que juega en su misma demarcación que tiene un futuro fantástico. Vamos a ver cómo manejamos la situación. Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar juegue quien juegue. Igual fuera de nuestro círculo se ha hablado si hay que cambiar de portero o no, pero tampoco nos vamos a equivocar. Es que son muy buenos, son los mejores".

La sensibilidad con los minutos de juego de Lamine Yamal: "Siempre somos sensibles. Siempre priorizamos la salud del futbolista, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, un prestigio que mantener. Estamos representando a la selección española de fútbol. Casi nada. Entonces tienen que jugar los mejores jugadores en cada momento. Si consideramos que tiene que jugar Lamine, jugará. Protegeremos a Lamine como protegemos a los otros 26 jugadores. Sin hacer distinciones. Para mí son exactamente iguales. Cada uno tendrá su corazoncito, pero como yo tengo que tomar esa decisión y me da exactamente igual, daremos a cada uno los minutos esperando que sean suficientes, siempre viendo cada partido. Queremos ganarlos los dos. Cuando uno está acostumbrado a ganar quiere seguir ganando".

¿Verá los partidos de Francia y Brasil?: "Seguro, igual que otras selecciones. Quizá sea el Mundial con más candidatos al título como no ha habido nunca antes. Sea Francia, Brasil, Alemania, Colombia, Aargentina, etcétera, todas tienen posibilidades. Todos estamos deseando poder disputar la final y poder ganarla. Por supuesto que veremos el partido. Queda mucho por delante. Veremos a todos los rivales con los que nos podemos cruzar de aquí a que lleguemos al Mundial.

La compatibilidad de Rodri y Zubimendi: "Por supuesto que pueden jugar juntos tranquilamente. Por capacidad, por calidad, por estilo también. Estamos viendo que tanto Rodrigo como especialmente ahora Martín, que en su club juega también con dos mediocentros, con Declan Rice y Zubi. Juega más adelantado y con más llegada, lleva 5 o 7 goles. También tiene claridad cerca del área. Podría ser una de las alternativas. En cualquier caso creo que se complementan muy bien. El caso es que, dependiendo del plan de juego, cuando están Fabián, Pedri, Álex Baena, Fermín, Dani Olmo... hay que encajarlos a todos. Dependiendo de la situación valoramos quién es el más conveniente en cada situación. Pero, como resumen, sí que son compatibles, ese es uno de los planteamientos que me sugieren".

La proclamación de Marruecos como campeona de África: "Las decisiones las toman los estamentos que tienen que tomarlos. Si estuviera en la situación de Senegal no me gustaría y si fuera Marruecos estaría encantado. Los profesionales tenemos que limitarnos a cumplir las normas y decisiones que se toman, no queda otra".

Cómo ve a Rodri: "Veo a Rodrigo en uno de los mejores momentos, obviamente desde que salió de la lesión. Le veo rindiendo a un gran nivel, con un físico muy importante, soportando los partidos los 90 minutos como ha hecho siempre, con solvencia y suficiencia, y además le veo con gran madurez. Cuando veo estas situaciones desagradables y dramáticas, siempre llegamos a una conclusión, que estas lesiones te hacen más fuerte y más maduro. Creo que le ha venido bien, desgraciadamente, esta triste lesión en el sentido de que le ha hecho madurar, ve las cosas mucho más claras y está en un gran momento. De aquí en adelante al mejor Rodri que hemos visto nunca. Simplemente, que tenga más partidos para demostrarnos que de verdad es así".

¿Ha podido hablar con Gavi?: "Hemos hablado en diferentes ocasiones. En la última ocasión le envié un mensaje de alegría y felicitación por volver a encontrarse en un terreno de juego. Es un futbolista muy especial en su rendimiento, condiciones y para nosotros. Podemos esperarnos cualquier cosa positiva de Gavi. A ver cómo evoluciona, quedan aún dos meses, son mucho tiempo para valorar el rendimiento del futbolista. Quedan muchos partidos con su club, entonces valoraremos dentro de dos meses. A todos nos gustaría que pueda estar con nosotros, sería la noticia de que está plenamente recuperado".

Qué sensación tiene Luis De la Fuente: "Desde el lunes que nos reunimos, la presentación fue 'señores, ya estamos jugando el Mundial'. Estoy excitadísimo, tensionado, con unas ganas de ir cumpliendo días. Entiendo que los futbolistas están en esa misma posición. Además nos acaban de confirmar que el campo va a estar lleno, tenemos ganas de ver a la gente entregada con la selección. Queremos estar a la altura de esa exigencia ofreciendo al público de toda España el nivel de estos jugadores".

Cómo ve a los jugadores: "Ellos vienen aquí y ya están entregados a la selección y solo piensan en la selección. Lo que luego venga con sus clubes ya se verá. Aquí están centrados. Intentando llamar la atención para tener más posibilidades de estar en la futura lista. Es muy bueno para todos esta convivencia. Hay mucha gente a la que le gustaría estar y que podrán estar.

Balance de sus tres años: "No me desgasta, si estoy mucho mejor. Estoy pletórico, orgulloso de ocupar este cargo. Han sucedido muchas cosas que me han hecho mejor profesional, mejor entrenador y mejor persona. Estoy feliz. Todos estos aprendizajes me han llevado a disfrutar estos momentos, que son únicos e irrepetibles, y así lo hago. Disfruto cada momento como si fuese el último.