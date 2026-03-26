Los piques y las risas de los jugadores de la Selección Española jugando al fútbol-tenis

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAR 2026 - 10:26h.

Los jugadores de la Selección Española dejan una de las imágenes del parón en un entrenamiento marcado por el buen ambiente y la competitividad

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El buen ambiente característico del vestuario de la Selección Española de Fútbol sigue igual que siempre. Los de Luis de la Fuente están concentrados preparando los dos próximos partidos amistosos de este parón internacional, el primero ante Serbia mañana viernes 27 de marzo a las 21.00 en el Estadio de la Cerámica, y el segundo contra la selección de Egipto el martes 31 de marzo a las 21.00 en el RCDE Stadium. En una convocatoria marcada por la decisión del seleccionador español en la portería de La Roja donde Joan García ha sido elegido por primera vez por el técnico riojano, el buen rollo del entrenamiento de ayer refleja que todos han ido para sumar y cumplir los objetivos de España. Durante la sesión de preparación, el cuerpo técnico ha decidido finalizar el entreno con un partido de fútbol-tenis en el que se enfrentaba un equipo formado por Mikel Oyarzabal, Ander Barrenextea, Joan García, Pau Cubarsí, Christian Mosquera, Carlos Soler y Martín Zubimendi frente a otro con Lamine Yamal, Álex Remiro, Pedri, Aymeric Laporte, Rodrigo Hernández y Ferrán Torres. Los jugadores han dejado uno de los momentos más divertidos del parón disputando cada juego como si fuera el último y celebrando cada punto como si estuvieran marcando un gol en un partido real.

Las risas y los piques durante el entrenamiento de la Selección Española

El vídeo que ha colgado la Selección Española de Fútbol en su cuenta de X muestra a varios jugadores disputando un partido de fútbol-tenis, un ejercicio habitual en los entrenamientos de los equipos de fútbol pero que rara vez se vive con tanta intensidad y tanto pique. Lejos de tomárselo como un simple juego, los futbolistas se implicaron al máximo en cada punto. El equipo de Lamine Yamal, Álex Remiro, Pedri, Aymeric Laporte, Rodrigo Hernández y Ferrán Torres fue el más competitivo y, además de protestar cada decisión dudosa, celebraban cada jugada de manera mucho más efusiva que el equipo contrario. Este ambiente desenfadado refleja la confianza y la química que existe dentro del vestuario de España gracias a la buena relación que se ha forjado entre los jugadores después de ganar la Eurocopa de 2024. Luis de la Fuente y su cuerpo técnico han construido un grupo de futbolistas que parece no tener techo y que siempre dejan imágenes como la del entrenamiento de ayer donde demuestran lo unidos que están.

La Selección Española sigue preparando los amistosos contra Serbia y Egipto

La Selección Española continua preparando los dos partidos amistosos de este parón internacional tras la cancelación de la Finalissima frente a Argentina. El primero será ante Serbia mañana viernes 27 de marzo a las 21.00 en el Estadio de la Cerámica, y el segundo contra la selección de Egipto el martes 31 de marzo a las 21.00 en el RCDE Stadium. Los dos encuentros servirán para que Luis de la Fuente siga ajustando la convocatoria final de cara al Mundial de dentro de unos meses. El objetivo pasa por mantener la buena dinámica y el gran momento futbolístico de la Selección Española que lleva sin perder desde la final de la UEFA Nations League contra Portugal el pasado 8 de junio de 2025. En este escenario, imágenes como las del entrenamiento de ayer reflejan el buen ambiente que ha construido el cuerpo técnico de la Selección y lo motivados que están los jugadores cuando llega un parón internacional.