La sorprendente nueva camiseta de España para el Mundial 2026

Footy Headlines ha desvelado la camiseta prematch, azul y con banderitas de España

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La selección española se prepara para estrenar nuevas equipaciones en este parón de selecciones. Los amistosos ante Serbia y Egipto servirán para abrir el nuevo armario de España con vistas al Mundial 2026. Tanto la primera como la segunda equipación se han presentado ya de manera oficial. Y mientras, se ha filtrado también otras de las indumentarias más llamativas.

El portal especializado Footy Headlines ha publicado las primeras imágenes oficiales de la camiseta pre-match de España. Se trata de una indumentaria de color azul con banderas del país que se utilizará únicamente durante el calentamiento previo a los partidos. Es decir, que es distinta a la ropa de entrenamiento habitual.

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La camiseta presenta un "diseño geométrico llamativo con una base en tonos de azul real y azul marino oscuro, superpuesta con un patrón en zigzag en rojo y amarillo", según define el citado portal.

La camiseta de Adidas lucirá el escudo de la selección española en la zona frontal y de color amarillo, al igual que el logotipo de la marca norteamericana. También destaca la manga izquierda, que tendrá la palabra 'España' en color amarillo.

Según Footy Headlines, la RFEF pondrá a la venta esta camiseta en el mes de mayo, aunque todo apunta a que podría estrenarla el próximo viernes ante Serbia en el partido que se disputará en La Cerámica. En ese caso, sería únicamente durante el calentamiento previo al encuentro.

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Las nuevas camisetas de España para el Mundial 2026

La pasada semana, la RFEF también presentó de manera oficial la segunda equipación para el Mundial. Y ha tenido una gran acogida en las redes sociales. Será una indumentaria de color blanca, con aire retro y con los colores de la bandera española en el cuello. La primera equipación, presentada a finales del pasado año, tendrá un toque más rupturista, con el color rojo predominante y finas líneas de color amarillo, además de un marcado tono azul marino en las mangas y en el cuello.