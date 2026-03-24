¿Debe ser titular Joan García en la Selección?: La prensa española se moja

Saray Calzada 24 MAR 2026 - 15:03h.

En ElDesmarque han preguntado a varios periodistas sobre la titularidad en la portería de España

La opinión de Santi Cañizares sobre los cuatro porteros de Luis de la Fuente: dos plazas fijas y "la final de Copa"

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Joan García es uno de los protagonistas en esta convocatoria de la Selección Española antes del Mundial. El portero del FC Barcelona ha sido convocado por primera vez con la absoluta y con él otros tres porteros más. De cara a la próxima lista existe ya el debate de quién de los cuatros tiene que ser descartado y quién debe ser titular. ElDesmarque ha preguntado a varios periodistas españoles sobre la situación del catalán en España y se han mojado como se puede ver en el vídeo superior.

Algunos se han basado en los datos para defender que el portero del Barça debe ser titular. Lleva más de diez porterías a cero y su ratio de paradas es superior al que pueden tener Unai Simón o Álex Remiro en la competición española. "Es el portero que da más garantías", fue uno de los comentarios más repetidos en los que defendían a Joan García, aunque también están los que piensan que el portero del Athletic no ha dado motivos para perder la titularidad de la Selección.

Joan García, la principal novedad en el primer entreno

España ya prepara los dos amistosos en donde se podrían ver los primeros minutos de Joan García. En el primer entrenamiento fue protagonista junto a otras novedades como Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea.

El seleccionador dio descanso el primer día de entrenamientos a Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte. Los tres realizaron bicicleta estática en una banda del campo de entrenamiento donde se ejercitaron el resto de internacionales, antes de series de estiramientos y tratamiento fisioterapeútico en el interior de las instalaciones.

El resto de internacionales regresó a los entrenamientos con un gran ambiente tras cuatro meses sin compartir momentos en la selección. Después de las suaves carreras con las que iniciaron la mañana, en plenos rondos con balón preguntaron al portero Álex Remiro si era su cumpleaños y el portero de la Real Sociedad tuvo que recorrer un pasillo, recibiendo collejas y aplausos de todos el día que cumple 31 años.