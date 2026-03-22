Jorge Morán 22 MAR 2026 - 18:45h.

El portero evitó con sus paradas el empate del Rayo Vallecano

El uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante el Barça con reacción desde el banquillo y tres suspensos

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Sufrida victoria del FC Barcelona ante un Rayo Vallecano que mereció mucho más. Los de Iñigo Pérez pudieron llevarse algo más de un Camp Nou en el que no faltó la polémica y en el que el héroe, una vez más, volvió a ser Joan García. Como ya ocurrió en la ida en Vallecas, el portero español sacó varias paradas que evitaron los goles de unos vallecanos que se acercan a los puestos de descenso.

Con apenas un minuto de juego, Joan salvó al Barcelona con un gran mano a mano. Una parada que sólo era la primera de muchas, con el guardameta salvando a los suyos hasta en cuatro ocasiones y desesperando a un Iñigo Pérez que no se quejó irónicamente del guardameta.

Iñigo Pérez 'se harta' de Joan García

"Tenemos dolor y amargor por la derrota, pero la segunda parte ha sido prácticamente perfecta. Solo nos faltó encontrar la portería y el gol", comenzó diciendo el técnico del Rayo. "De los cuatro partidos que hemos jugado contra el Barça de Flick, hemos encontrado escenarios similares", prosiguió.

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El Rayo, por su manera de jugar, logra reducir las virtudes de un Barcelona que se salvó del empate por su portero. "Tiene dificultad de ganarnos y Joan García hace un gran papel. Algo debemos hacer bien. Mis jugadores tienen mucho mérito prácticamente sin tiempo de recuperación. Es muy meritorio", explicó Iñigo Pérez.

"El empate hubiera sido justo. En la segunda parte, merecimos un gol. Seguramente el Barça hubiera tenido una reacción potente después. Para ganar tienes más opciones con 2-3 que esperando un 0-0. Estoy satisfecho con el flujo ofensivo del equipo. Es una pena que Joan haya fichado por el Barça", bromeó sobre la llegada del guardameta.

Pero además de Joan García, otro que brilló fue Pedri, al que el Rayo realizó un marcaje exhaustivo. "Su clarividencia, sumada a otros rasgos excelentes como futbolista, nos anestesió y nos fue cansando. Dentro de su excelencia, le hemos tenido más o menos controlado. El plan anti-Pedri ha salido más o menos bien. De no haber tenido esa presión nos hubiera penalizado más en el marcador", zanjó el técnico navarro.