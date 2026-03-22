Fran Fuentes 22 MAR 2026 - 16:27h.

Opiniones dispares sobre la acción polémica del partido

El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: notas de la victoria en el Camp Nou

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El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano tuvo una jugada polémica que el conjunto franjirrojo reclamó como posible penalti. Se trata de una patada de Fermín López sobre Andrei Ratiu dentro del área culé que no señalaron como infracción. En este sentido, desde el VAR tampoco se avisó de la jugada para que fuera revisada, algo que ha enfadado sobremanera a los aficionados rayistas. Los expertos arbitrales valoran la jugada.

En este sentido, Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, ha explicado la jugada. En este sentido, el experto arbitral afirma que es pitable, aunque cree que también está abierta a interpretación. Es por eso que entiende que no se haya avisado desde el VAR y no cree que sea un error claro y manifiesto no señalarlo, debido a la escasa fuerza del impacto del jugador del FC Barcelona con el del Rayo.

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Por su parte, ArchivoVAR cree que la jugada está perfectamente arbitrada por Adrián Cordero Vega. Y es que, según su criterio, es Ratiu quien interpone el pie en la trayectoria del movimiento de Fermín para intentar proteger el balón. Este experto arbitral considera que es el jugador rayista quien busca el contacto y que por eso no debería ser considerado penalti.

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También lo ha explicado el analista arbitral Pedro Martín en Tiempo de Juego, de la cadena COPE: "Le toca un poco por detrás, pero fíjate cómo se tiran los jugadores solo con eso...", reflexiona, afirmando que no había "nada de nada" en dicha acción, que era demasiado leve como para ser punible.

De este modo, la polémica arbitral pasa de puntillas por el partido frente al FC Barcelona. También ha suscitado dudas una acción de Lamine Yamal dejándose caer tras regatear a Lamine Yamal. Sin embargo, los expertos arbitrales también han considerado que era demasiado leve como para castigarse.