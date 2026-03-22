El insólito motivo por el que se ha parado el Barça-Rayo a raíz de un silbato en el Camp Nou

Alberto Cercós García 22 MAR 2026 - 15:57h.

Entorno al minuto 75 de partido, el colegiado ha parado el partido durante varios minutos por culpa de la grada del Camp Nou

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Este será, sin duda, uno de los momentos de la jornada en Primera División. Ha pasado durante el choque entre FC Barcelona y Rayo Vallecano en el Camp Nou. Al borde del final del partido y con 1-0 en el marcador tras un tanto de Ronald Araújo, el árbitro Adrián Cordero Vega no dudó en detener el choque por un hecho insólito. Hasta tres minutos (del 75 al 78 de la segunda mitad) el encuentro estuvo parado. Inicialmente nadie sabía qué estaba sucediendo y las primeras suposiciones hacían acto de presencia en las redes sociales: problemas médicos en la grada, alguna revisión en el VAR o problemas con la tecnología del árbitro. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien la problemática sí llegaba desde la grada del Camp Nou, no tenía nada que ver con ningún tema médico o con algún problema tecnológico.

Un silbato utilizado por algún aficionado en la grada ha obligado a Cordero Vega no solo a detener el partido, sino a 'obligar' al club blaugrana a lanzar un mensaje a través de los altavoces del estadio. Con la megafonía haciendo su función e informando a la afición de la no utilización de pitos durante el partido, el choque se ha reanudado con total normalidad.

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El motivo por el que Cordero Vega ha detenido el Barça-Rayo

Sobre el papel, tal vez el motivo por el cual Cordero Vega ha detenido el partido durante varios minutos sea una tontería. Pero no. Que los jugadores tengan este tipo de sonidos por el estadio puede perjudicar a la dinámica del choque. Confusiones y momentos de incertidumbre que provocaría situaciones extrañas sobre el césped.

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Y los ejemplos son claros: fueras de juego, faltas o situaciones puntuales en las que los jugadores se detienen al escuchar un pito sonar con rotundidad. De no ser el del colegiado y sí de la grada, la confusión puede perjudicar a alguno de los dos equipos. Se trata de una situación insólita y pocas veces vista en Primera División, pero bien por Cordero Vega obligando que por megafonía explicasen qué se puede y qué no en un partido de fútbol. Confundir con silbatos a los futbolistas es algo que no se debe hacer.