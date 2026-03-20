La anécdota de Estopa con Leo Messi en un concierto y su amistad con Saviola

Miguel Casado 20 MAR 2026 - 21:28h.

El grupo musical ha charlado con José Ramón de la Morena

El Big Data predice los cruces de cuartos de final y da su favorito para ganar la Champions League

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Los hermanos Muñoz, José y David, integrantes del grupo musical Estopa, han sido los protagonistas de la última entrevista de José Ramón de la Morena en 'Resonancia de Corazón'. Durante la charla de casi una hora, los barceloneses se abren en canal con el periodista y, como no pueden ser de otra manera, el fútbol es un tema protagonista.

Estopa siempre ha presumido de su preferencia por el Barça. Son grandes seguidores del equipo de la Ciudad Condal y, como tal, de Leo Messi, con quien han desvelado tener una anécdota.

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Todo se remonta a los primeros pasos del argentino con los colores blaugranas, en la noche del gol de vaselina al Albacete. "Nos llamó Lluis Canut para un programa hace mil años", al que iba a ir el jugador de Rosario, tal y como cuentan.

"Resulta que Mesi había ido a un concierto nuestro en Buenos Aires cuando era muy pequeño", confesaban al pensar si él era el primer futbolista y amigo de la banda. "Después le hicimos la entrevista y dijimos: 'Este chico promete. Va a ser alguien'", añadían en el vídeo compartido en YouTube. "Lo dijimos por decir, porque por un partido no se puede decir, pero...", bromeaban.

Pero lo cierto es que Leo no fue su primer colega del mundo del fútbol. "Antes habíamos conocido a Saviola. Fue nuestro primer amigo futbolista. Quedamos en un bar un día. Siempre quedamos en bares, en la iglesia no quedamos", decían entre risas.

La historia de Estopa con Valverde y la destitución de Julen Lopetegui

Según cuentan, en 2018 los tres protagonistas de este vídeo vieron el 5-1 que le endosó el FC Barcelona al Real Madrid y que terminó precipitando la salida de Julen Lopetegui del conjunto blanco.

"Justo el día después vino a vernos Ernesto Valverde al estudio de grabación. Le preguntamos por Lopetegui, porque era su amigo. Dijo: 'Está mal, pero tampoco tanto. Está bien'. Los entrenadores...", cuentan los hermanos de Cornellá.