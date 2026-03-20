Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 13:52h.

Fermín López ha sido el último jugador español en estar valorado por encima de los 100 millones de euros

Luis de la Fuente deja abierta la gran duda de España y la afición huele la jugada: "Que no se enfaden"

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El valor de mercado es más que un número, se ha convertido en una fotografía precisa del momento por el que está pasando un futbolista o un equipo. La última actualización de Transfermarkt ha dejado una cifra que refleja a la perfección el nivel actual del fútbol español. En más de 20 años, solo cuatro jugadores españoles han llegado a valer más de 100 millones de euros y el último en hacerlo ha sido Fermín López. El primero fue Rodrigo Hernández, balón de oro de 2024 que entre julio y diciembre de ese mismo año llegó a estar tasado en 130 millones de euros y los otros dos son Lamine Yamal y Pedri González, que actualmente están valorados en 200 y 150 millones. Fermín, ha subido hasta los 100 tras revalorizarse en 30M, un salto que responde a la gran temporada que está realizando el jugador blaugrana. En apenas tres años ha pasado de estar cedido en Primera Federación a colocarse entre los jugadores más cotizados del mundo. El Fútbol Club Barcelona tiene en plantilla a tres de los cuatros jugadores españoles que más valor récord han tenido en toda la historia.

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Fermín López, el último en llegar a los 100 millones de valor

Fermín ha llegado a esa cifra gracias a una temporada donde su crecimiento ha sido exponencial. El centrocampista del FC Barcelona ha dado un salto en su rendimiento, firmando números de futbolista diferencial: 11 goles y 15 asistencias, cifras poco habituales para su posición y que reflejan su impacto en el equipo. Hansi Flick confía en él y le ha dado muchos minutos y protagonismo en partidos importantes El de Huelva ya es fijo para Luis de la Fuente en la Selección Española y ha explotado en un jugador total que cada vez está desbloqueando más registros y parece no tener techo.

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El FC Barcelona domina el club de los 100 millones

El resto de nombres de la lista son Rodrigo Hernández, Lamine Yamal y Pedri, estos dos últimos no solo han alcanzado la barrera de los 100 millones de euros, sino que se han instalado en cifras mucho más altas. Yamal con un valor de 200 millones y Pedri con 150, volviendo a situarse entre los centrocampistas más cotizados después de recuperarse de su lesión. Los dos, al igual que Fermín López, son piezas estructurales en el FC Barcelona y en la Selección Española. El otro futbolista español con más valor récord es Rodrigo Hernández, el único fuera del entorno azulgrana. Fue el primero en alcanzar los 100 millones y llegó a un pico de 130, aunque actualmente su valor está en 65.