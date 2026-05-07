Basilio García Sevilla, 07 MAY 2026 - 17:26h.

El lebrijano no ha entrenado esta semana, pero el Sevilla espera que esté a disposición

Isaac Romero no se ejercita tras una charla a la que acudió hasta Manu Bueno en muletas

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Luis García Plaza va poco a poco encontrando el modelo que quiere para el Sevilla FC, aunque el madrileño es perfectamente consciente de la urgencia que tiene en conseguir resultados que alejen al equipo de la zona caliente de la tabla clasificatoria. Lo que sabe el sevillismo hasta ahora de él es que, lo que funciona, no lo toca. Repitió en Valencia el once que le había ganado diez días antes al Atlético de Madrid, y es probable que quiera repetir el equipo que le ganó a la Real Sociedad este lunes en el partido ante el RCD Espanyol, pero hay una duda razonable: la de Isaac Romero.

El lebrijano se retiró con molestias en el descanso del partido ante los txuri-urdin, y de momento no ha entrenado con normalidad con el equipo en lo que va de semana. Este jueves ha participado solo en los ejercicios de activación, retirándose después a hacer trabajo específico sin trabajar con el resto del grupo.

Para Luis García Plaza, Isaac Romero es su delantero fijo. Suma 292 minutos con él, por 273 de Akor Adams y 177 de Neal Maupay. Salió desde el banquillo en el partido ante el Real Oviedo que supuso el debut del técnico, y desde entonces ha sido titular en el resto, acompañando al nigeriano en los dos primeros y al galo en los dos siguientes. Esta dupla, la que forman el Isaac y Maupay, es la que más convence al entrenador.

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Las sensaciones con Isaac Romero

A pesar de que el futbolista no ha entrenado con el grupo en lo que va de semana, en el club tienen esperanzas en que pueda ser de la partida. El jugador está haciendo un tratamiento específico por las molestias que sufre, y el viernes será el día clave para dar luz verde a su participación en el partido ante el Espanyol. Debería estar.

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“Isaac y Neal están haciendo un buen trabajo. Isaac estaba entre algodones, era duda total, no ha podido hacer más esfuerzos y no creo que sea problema contra el Espanyol”, advertía Luis García Plaza tras el partido ante la Real Sociedad, así que, si todo marcha como esperan en el Sevilla, esta dupla seguirá saliendo de inicio, al menos hasta que el canterano vea una amarilla, ya que está apercibido y acarrearía sanción al ser la quinta de la temporada.