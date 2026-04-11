Basilio García Sevilla, 11 ABR 2026 - 23:17h.

Akor Adams, de penalti, y Gudelj marcaron para el Sevilla; el debutante Boñar hizo el gol atlético

Las lágrimas de Javi Boñar tras su debut con gol en el Atlético

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El equipo que más lo necesitaba se ha llevado los tres puntos. Este sábado en Nervión se ha cumplido esa máxima del fútbol, y el Sevilla FC se ha anotado una victoria con la que no contaba ante un Atlético de Madrid que tiene la vista lógicamente puesta en otras metas. Luis García Plaza tiró de canteranos para poner hambre y sevillismo en el césped, Diego Pablo Simeone -en un palco por estar sancionado-, también usó a todos los jóvenes que pudo, pero en esta ocasión por un motivo bien distinto. O dos.

Más allá de lo que cabía esperar al comenzar el encuentro en puestos de descenso, el Sevilla salió valiente, consciente de que el Atlético que tenía delante no se parece en nada al que saltará al césped del Metropolitano o La Cartuja en los próximos días. Con coraje y con el poco fútbol que atesoran sus futbolistas, acabó aprovechando la bisoñez de la defensa colchonera al poco de comenzar. Dani Martínez picó en la acción de Isaac Romero, que estuvo muy vivo, y cometió un clarísimo penalti que el VAR revisó durante varios minutos. Akor Adams, con confianza al pedirle el lanzamiento a Rubén Vargas, se encargó de convertirle para sumar ya ocho goles.

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Que el Atlético jugara con la unidad B no significaba que fuera igual al Sevilla, ni mucho menos. Se adueñó de la pelota, y aunque los locales salieron rápidamente en un par de acciones, la juventud colchonera empató el partido con un centro de Julio Díaz que remató, solo, Boñar en su debut, aprovechando la enésima desaplicación defensiva sevillista, esta vez de Oso. Sorloth estuvo cerca de remontar el partido, pero fue Gudelj el que marcó en el añadido, ante la pasividad de Baena, el primer gol del Sevilla a balón parado de la temporada.

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El Sevilla mantiene el resultado

En el manicomio en el que se ha convertido el Sánchez-Pizjuán en los últimos años, parecía una auténtica proeza ser capaz de mantener la victoria en el marcador local. Sin embargo, el Sevilla no se amilanó y solo aculó en los minutos finales, especialmente con la entrada de un Lookman que no pudo hacer demasiado.

La ocasión más clara fue de Isaac Romero, al que el poste le impidió redondear una magnífica jugada y un partido notable. Así es la carrera del de Lebrija y así es la vida de este Sevilla que respira un poco, aunque le queda mucho por remar para conseguir la ansiada permanencia. Al Atlético le esperan focos mucho más resplandecientes. Los colchoneros lo entienden.