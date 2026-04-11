Basilio García Sevilla, 11 ABR 2026 - 23:11h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

El sevillismo y el momento más delicado de la temporada: "Lo que no sea apoyar al equipo es restar"

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El Sevilla FC ha sumado la primera victoria en el Sánchez-Pizjuán desde el mes de enero, en un partido en el que se notó quién se jugaba más. El Atlético de Madrid, con la vista puesta en otras metas, apretó, pero las urgencias de los locales fueron definitivas.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los atléticos.

Odysseas (5): El Atlético de Madrid no le apretó apenas, y en la jugada del gol su defensa le dejó vendido, como durante casi toda la temporada.

Juanlu (5): El físico no le da para terminar las jugadas y tampoco para los 90 minutos. Aguantó como pudo en el tramo final, sacando fuerzas de donde no las había para contener a Lookman pese a la dificultad de la empresa.

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Andrés Castrín (7): Este chico que vino del Lugo para jugar en el filial es más futbolista que Nianzou acostado. Se ha ganado durante toda la temporada más oportunidades, y para el tramo final debe afianzarse en el once. Completísimo.

Gudelj (8): Presente cuando hace más falta, cabeceó para hacer el primer gol a balón parado del equipo en LALIGA. El sevillismo reconocerá su implicación en las duras y en las maduras cuando se marche, siempre da todo lo que tiene, aunque a veces no sea suficiente.

Kike Salas (8): Luis García Plaza apostó por la gente de la casa, y de esos Kike Salas es el mejor exponente. Una vez más, impecable por alto, sabiendo cuando saltar a la presión y cuál es el momento de ir arriba. Un pie suyo evitó un posible gol de Sorloth.

Oso (5): Perdió la marca defensiva en el gol del empate, dejando a Boñar rematar solo. Fue la principal mancha a un partido gris del alicantino. Almada debió irse a la calle tras pisarle el tobillo de forma alevosa.

Agoumé (6): Acabó el partido pese a estar extenuado, y esta vez sí que dejó esas jugaditas que definen su mejor versión. Es el único centrocampista con algo de fútbol en sus botas y debe jugar.

Manu Bueno (6): La sorpresa del once, el jerezano cuajó un partido bastante completo, con detalles de calidad y con despliegue físico. Una pieza que suma Luis García Plaza para el final de temporada.

Rubén Vargas (6): Muy pasivo en el gol del empate, sacó el córner del 2-1 para redimirse. Estuvo, eso sí, más activo y parece estar cerca de su nivel. El equipo le necesita, y para eso debe poder acabar los partidos.

Isaac Romero (7): Muy vivo en la jugada del penalti con el que comenzó el partido, firmó una muy buena actuación que podría haber sido de sobresaliente si no hubiera mandado al poste la que tuvo. Desfondado, fue cambiado tras un gran esfuerzo.

Akor Adams (7): Se vio con confianza para pedir a Vargas chutar el penalti y lo marcó. Aunque Musso la tocó, era muy difícil. No era fácil echarse al equipo a la espalda en ese penalti ante la situación del equipo. Acabó reventado por los pelotazos que le tiraron sus compañeros,la mayorñia con pocas opciones de éxito.

Suplentes:

Sow (5): No mejoró a Manu Bueno, pero tampoco lo empeoró. Ayudó en el tramo final a contener al Atlético.

Peque (5): Reapareció tras mes y medio sin jugar. ¿Saben desde cuándo no ganaba el Sevilla? Pues sí, un mes y medio.

Alexis Sánchez (5): Su aspecto no es el de un futbolista de élite. Estuvo por ahí en una jugada que pudo acabar en gol.

Suazo (s.c.): Salió en el descuento por el agotado Juanlu.

Batista Mendy (s.c.): También saltó en el añadido. Con una jugada suya murió el encuentro y llegó la victoria.

Entrenador:

Luis García Plaza (7): Apostó por los hombres a los que le duele el escudo. En el duelo de cantera que propuso Simeone, la responsabilidad de unos y otros era muy distinta, y le funcionó esa llamada al corazón. Se suma a la defensa de cinco como clave para contener el resultado. Consigue la primera victoria en Nervión desde enero, y respira un poco, aunque sigue metido en el lío. El partido de dentro de 12 días ante el Levante UD es fundamental.