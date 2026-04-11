Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 23:05h.

El Atlético de Madrid cayó en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Problema central en el Atlético: a Simeone se le acumulan las bajas en defensa de cara a la Champions y Copa del Rey

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El Atlético de Madrid cayó derrotado en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto de la capital hispalense se marchó con ventaja en el marcador tras el penalti que transformó Akor Adams y el testarazo de Gudelj, aunque los rojiblancos llegaron a empatar momentáneamente el encuentro con el tanto de Boñar.

La segunda parte tuvo menos ocasiones claras, hasta el punto de no dejar ni un gol. Los cambios en el Atlético no tuvieron el efecto deseado.

Uno por uno de los jugadores del Atlético de Madrid

Juan Musso (4): cerca estuvo de parar el penalti, llegando a tocar el balón. Poco pudo hacer en el remate a bocajarro de Gudelj. No hizo ninguna parada.

cerca estuvo de parar el penalti, llegando a tocar el balón. Poco pudo hacer en el remate a bocajarro de Gudelj. No hizo ninguna parada. Boñar (8,5): ya sabe lo que es gritar su primer gol con el primer equipo del Atletico de Madrid, completando la conexión entre canteranos rematando un gran centro de Julio Díaz. Completó una gran primera actuación siendo muy sólido en defensa, donde completó 8 acciones totales.

ya sabe lo que es gritar su primer gol con el primer equipo del Atletico de Madrid, completando la conexión entre canteranos rematando un gran centro de Julio Díaz. Completó una gran primera actuación siendo muy sólido en defensa, donde completó 8 acciones totales. Dani Martínez (5): no empezó nada bien su debut, cometiendo penalti sobre Isaac Romero. A partir de ahí mejoró, demostrando su velocidad y capacidad de ir al corte.

no empezó nada bien su debut, cometiendo penalti sobre Isaac Romero. A partir de ahí mejoró, demostrando su velocidad y capacidad de ir al corte. Marc Pubill (4,5): no falló ninguna ocasión de bulto, pero tampoco dio la sensación de superioridad que ha mostrado en los últimos meses.

no falló ninguna ocasión de bulto, pero tampoco dio la sensación de superioridad que ha mostrado en los últimos meses. Julio Díaz (8): realizó un centro perfecto a Boñar para sumar su segunda asistencia en el Atlético de Madrid. Se pronunció mucho en ataque y únicamente falló dos pases. Ganó la mitad de los duelos disputados, dejando una buena sensación en su segundo partido con el primer equipo.

realizó un centro perfecto a Boñar para sumar su segunda asistencia en el Atlético de Madrid. Se pronunció mucho en ataque y únicamente falló dos pases. Ganó la mitad de los duelos disputados, dejando una buena sensación en su segundo partido con el primer equipo. Obed Vargas (6,5): no destacó con el balón en los pies, pues aunque sí fue preciso, no generó peligro. Sin embargo, estuvo muy sólido en defensa, con hasta 3 entradas ganadas, despejes e intercepciones.

no destacó con el balón en los pies, pues aunque sí fue preciso, no generó peligro. Sin embargo, estuvo muy sólido en defensa, con hasta 3 entradas ganadas, despejes e intercepciones. Rodrigo Mendoza (5): volvió varias semanas después de la lesión. Estuvo flojo en cuanto a los duelos, perdiendo muchos de ellos, pero sí que manejó bien el balón en el centro del campo.

volvió varias semanas después de la lesión. Estuvo flojo en cuanto a los duelos, perdiendo muchos de ellos, pero sí que manejó bien el balón en el centro del campo. Thiago Almada (6): asumió la responsabilidad ofensiva del equipo participando en casi todos los ataques, dándole velocidad a las conducciones. Fue de lo más destacado arriba moviéndose por ambas bandas.

asumió la responsabilidad ofensiva del equipo participando en casi todos los ataques, dándole velocidad a las conducciones. Fue de lo más destacado arriba moviéndose por ambas bandas. Álex Baena (2): pierde la marca de Gudelj en su gol. Su aportación en ataque fue nula. Ni por dentro ni por fuera. Ni rastro del Baena del Villarreal.

pierde la marca de Gudelj en su gol. Su aportación en ataque fue nula. Ni por dentro ni por fuera. Ni rastro del Baena del Villarreal. Rayane (4): fue de más a menos. En la primera parte se mostró más participativo, poniendo algún centro peligroso desde la banda. Pero se fue apagando y dejando de participar.

fue de más a menos. En la primera parte se mostró más participativo, poniendo algún centro peligroso desde la banda. Pero se fue apagando y dejando de participar. Sorloth (1): volvió a mostrar su lado más apático, como si el partido no fuese con él. Solo un disparo y perdiendo casi todos los duelos.

Notas de los suplentes