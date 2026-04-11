La emoción de un aficionado del Atlético de Madrid que, después de tatuarse a Griezmann y Simeone, no pudo conocerles en persona
Esperando al Atlético de Madrid, un aficionado sevillano muestra hasta qué punto es hincha de Griezmann o Simeone
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A veces el fútbol te hace hacer cosas inexplicables. Este aficionado al Atlético de Madrid es un claro ejemplo. ElDesmarque ha 'cazado' a un joven sevillano que tiene una auténtica devoción por el equipo madrileño y, más concretamente, por Diego Simeone y Antoine Griezmann. Con el claro objetivo de que uno de los dos lograse su atención para tener una firma, el sevillano hincha del Atleti no pasa desapercibido a las puertas del hotel de concentración de los madrileños. En el vídeo que puedes ver en la parte superior se corrobora la pasión a través de sus tatuajes que viene hacia el Atleti. "Desde chico, del Atleti por mi padre. Y Griezmann... ni Messi ni Cristiano. Griezmann es el jugador que me ha hecho amar el fútbol", cuenta en ElDesmarque.