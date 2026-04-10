Basilio García Sevilla, 10 ABR 2026 - 07:23h.

El partido se juega este sábado, 9 de abril, a las 21.00 horas en el Sánchez-Pizjuán

Sin tiempo para Azpilicueta

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El Sevilla FC y el Atlético de Madrid se miden este sábado en un partido importantísimo, especialmente para los locales, correspondiente a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS. Los sevillistas necesitan ganar como el comer, mientras que los colchoneros jugarán en Nervión con un ojo puesto en la vuelta de la eliminatoria de la Champions League ante el FC Barcelona y la final de la Copa del Rey, que se jugará una semana más tarde precisamente en Sevilla.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Luis García Plaza, que debuta en el Sánchez-Pizjuán, como Diego Pablo Simeone.

El posible once de Luis García Plaza

Luis García Plaza debuta en el banquillo local del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque ha decidido cambiarlo de ubicación y se colocará cerca del Gol Norte. Ganar es una obligación para un equipo que lleva tres derrotas seguidas y se asoma ya a los puestos de descenso, y que llega con tres bajas, además de la de Marcao, cuya ficha se retiró para dar sitio a un Neal Maupay que no viajó a Oviedo el pasado fin de semana.

Las otras bajas son la de César Azpilicueta, que no se ha recuperado a tiempo de sus problemas físicos, así como las de los sancionados Tanguy Nianzou y José Ángel Carmona, por lo que tendrá que hacer cambios obligados en el once inicial.

Con todo, tendrá el madrileño que gestionar la plantilla que tiene, muy limitada en casi todas las líneas, e intentar sacar al campo un once que pueda competir a la versión de entreguerras del Atlético de Diego Pablo Simeone.

El Sevilla saldría con Odysseas; Juanlu, Gudelj, Kike Salas, Oso; Batista Mendy, Agoumé, Sow; Rubén Vargas, Peque y Akor Adams.

El once más probable que puede sacar Simeone

El Atlético tiene ante sí la semana más importante de la temporada, en la que puede colarse años después en las semifinales de la UEFA Champions League y conseguir ganar la Copa del Rey. Esos detalles condicionarán el once colchonero, que vive LALIGA EA SPORTS con tranquilidad pugnando con el Villarreal por el tercer puesto.

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Cuenta Simeone con dos bajas por sanción -Koke y Nico González- y varias por lesión. Oblak, Pablo Barrios, Hancko, José María Giménez y Johnny Cardoso difícilmente estarán en el verde y, en todo caso, serán reservados para lo que viene por delante.

Con todo, de inicio, Simeone, que no se sentará en el banquillo por acumulación de amarillas, podría sacar un equipo conformado por: Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Lenglet, Julio Díaz; Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Baena; Almada, Lookman y Sorloth.