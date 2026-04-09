Celia Pérez 09 ABR 2026 - 12:07h.

La vuelta, dentro de seis días en el Metropolitano

Indignación total en el Barça: se plantea queja forma a la UEFA por el penalti no pitado a Marc Pubill

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El Atlético de Madrid consiguió imponerse anoche al Barcelona en la ida de los cuartos de final de Champions League en un duelo definido por los goles de Julián Álvarez, que marcó de falta directa en la acción posterior a la roja de Cubarsí, y Sorloth, en el segundo tiempo. A pesar de jugar con un menos por la expulsión de Hansi Flick, el equipo consiguió dar la cara ante un cuadro rojiblanco conservador, y sobre todo ello ha hablado Santi Cañizares en El Partidazo de Cope.

"Yo creo que se ha visto tan favorable en el resultado. No es lo mismo verse favorable en el Camp Nou que verte en tu campo, en el Metropolitano, que no ha querido echar por tierra, ha querido ser conservador. Y cuando un equipo es conservador. Un equipo al final de vocación ofensiva, por que la final la mayoría de los jugadores les gusta ir para arriba", comenzó exponiendo.

"Por eso decía que es muy peligro el Madrid y el Barcelona cuando lo tienen todo perdido, porque rompen los partidos. Y porque hacen su mejor juego. Hoy el Barça cuando lo ha tenido todo perdido es cuando mejor ha jugado, que ha merecido incluso el empate a uno en algún momento del juego", continuó el tertuliano.

"Dos puntos, rápido. Primero que haya tenido efectividad y contundencia el Atlético hoy y el Barça no, no significa que no lo pueda tener en el partido de vuelta al revés, porque hay jugadores muy buenos en los dos equipo. Ferran, que lleva sin marcar goles tres meses, puede hacer tres goles en un día porque los ha hecho", añadió.

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Con la ventaja en el marcador para el conjunto rojiblanco, la vuelta se dirimirá dentro de seis días en el Metropolitano. Ahora toca esperar para un duelo en el que todo puede ocurrir.