El Atlético llegará al Sánchez-Pizjuán en cuadro: bajas clave, un puñado de dudas y sin Simeone

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 09:49h.

El buen resultado en la ida de Champions, la vuelta el martes y la final de Copa, grandes condicionantes

Mateu Lahoz alucina con la decisión arbitral del Barcelona - Atlético que no ocurrió en el Braga - Betis

Compartir







Madrid / SevillaLa filosofía del Atlético de Madrid es el partido a partido, pero el gran resultado cosechado en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League invita a pensar en la vuelta. El equipo colchonero vivió una noche mágica en el Camp Nou y comienza a acariciar las semifinales. Además, la final de la Copa del Rey ya asoma, aunque antes está el Sevilla FC.

El próximo sábado, los de Diego Pablo Simeone visitarán el Sánchez-Pizjuán con un colchón importante de puntos por los puestos Champions en LALIGA EA Sports, aunque con el reto de asaltar la tercera plaza que custodia el Villarreal CF.

PUEDE INTERESARTE En vídeo, así quedó por dentro el autobús del Atlético de Madrid después de ser apedreado

Una realidad totalmente opuesta a la de su rival, muy tocado tras la derrota en el Carlos Tartiere y con el agua al cuello en su lucha por no descender. El Sevilla necesita sumar tres puntos para aliviar su situación liguera, una auténtica quimera para un amplio sector de su afición. Sin embargo, el Atlético llegará con bajas importantes.

Bajas y dudas del Atlético de Madrid ante el Sevilla

Comenzando por el banquillo. El Comité de Disciplina ha confirmado la suspensión de un partido para Simeone y cumplirá ciclo de amarillas. El técnico argentino se encaró con Ferran Torres en la pasada jornada 30 "sin llegar al insulto o la amenaza", de acuerdo al acta. Tampoco estará el tercer entrenador atlético, pues Hernán Bonvicini ha sido castigado con dos partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.

Este apartado de sancionados lo completan dos jugadores de campo, uno de ellos de suma importancia. Koke Resurrección no será de la partida por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, Nico González tampoco viajará a la capital andaluza por la roja recibida ante el FC Barcelona en la pasada jornada.

En cuanto a la enfermería, el Atlético de Madrid está muy pendiente de varios nombres. Uno de ellos es Dávid Hancko, hombre clave en el eje de la zaga que tuvo que retirarse lesionado del Camp Nou el pasado miércoles. Este fue el resultado de la primera exploración: "Hancko se retiró después de un mal apoyo que le produjo una torsión en el tobillo".

A Barcelona no viajaron activos importantes como Jan Oblak, Johnny Cardoso y Pablo Barrios, aún lesionados. José María Giménez, a razón de unas molestias, tampoco ingresó finalmente en la convocatoria europea. El 'Cholo' espera recuperar activos para la visita al Sánchez-Pizjuán siendo conscientes de los exigentes e ilusionantes retos que deberá afrontar la próxima semana.