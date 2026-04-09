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En vídeo, así quedó por dentro el autobús del Atlético de Madrid después de ser apedreado

Así quedó el autobús del Atleti a la llegada al Camp Nou
Las lunas del autobús del Atlético de Madrid después de ser apedreado por los aficionados del FC Barcelona. ElDesmarque
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El partido de ida de cuartos de final de la Champions League que enfrentaba al FC Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou acabó con una victoria colchonera por 1-2, pero estuvo repleto de polémica y no solo dentro del terreno de juego. El conjunto colchonero no tuvo la mejor de las bienvenidas cuando su autobús estaba llegando a los aledaños del estadio del Barça ya que los aficionados culés apedrearon el vehículo del Atlético rompiendo dos lunas del mismo. El vídeo muestra como quedó el cristal del transporte desde el interior después del lanzamiento de piedras por parte de la hinchada blaugrana.

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