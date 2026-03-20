La visita rojiblanca al Sánchez-Pizjuán, en medio de un calendario infernal

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El Atlético de Madrid afrontará en las próximas semanas uno de los calendarios más complicados que se recuerdan en el mundo del fútbol. Y eso que hay un parón de selecciones entre medias. Este domingo visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, volverá del parón recibiendo al Barça en LaLiga, jugará de nuevo ante el Barça a domicilio en Champions, visitará al Sevilla, disputará la vuelta de los cuartos de la Champions ante el Barça en casa y jugará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Seis partidos de máxima exigencia que obligarán a Diego Pablo Simeone a mover el equipo, como es evidente. El gran dilema es cuándo. El Cholo, durante las últimas semanas, ha rotado durante los partidos ligueros para poner toda la carne en el asador en los torneos eliminatorios. El problema es que las dos próximas jornadas de LaLiga serán precisamente ante el Real Madrid y el Barça, con todo lo que ello implica.

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El partido del Atlético en Sevilla, en medio del 'tourmalet'

Los rojiblancos jugarán tres partidos casi consecutivos ante el Barcelona. La vuelta para decidir el billete a semifinales de la Champions será sólo cuatro días antes de la final de la Copa del Rey. Y la visita al Sevilla será sólo una semana antes de la cita copera y tres días antes de la Champions, por lo que todo apunta al Sánchez-Pizjuán como el escenario ideal para hacer rotaciones masivas.

Tal es el punto que la hinchada colchonera lleva varias horas bromeando a través de las redes sociales. Son más que conscientes de que el partido ante el Sevilla es, a priori, el menos importante, ya que por entonces el equipo debería estar centrado en la Champions y en la final de Copa. De ahí que se especule con salir en el Sánchez-Pizjuán no sólo con un equipo plagado de suplentes, sino también con canteranos y futbolistas del filial.

De hecho, hasta aficionados de equipos como el Real Madrid se han 'solidarizado' con ese calendario... e incluso algunos sevillistas admiten que su partido será el menos importante para los rojiblancos.