"Algo está pasando en el Riyadh Air Metropolitano", ha escrito el club en su cuenta de Instagram

Recrean la posible nueva fachada del Metropolitano: el Atlético ya trabaja en las obras

Compartir







¿Un Metropolitano teñido de Vicente Calderón? El Atlético de Madrid ha publicado una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que muestra un cambio de asientos en una de las gradas del estadio. De momento no ha dado más detalles al respecto, pero la hinchada ha reaccionado a través de las redes soñando con teñir el recinto colchonero con los colores que lucía el Manzanares durante sus últimos años.

"Algo está pasando en el Riyadh Air Metropolitano", ha escrito el club colchonero. En la imagen aparecen seis operarios retirando cientos de butacas correspondientes al sector 120, ubicado en la grada baja de Lateral Este, cerca del córner con el Fondo Norte.

PUEDE INTERESARTE Los mejores jugadores de LaLiga EA Sports según su valor de mercado: así queda la nueva clasificación

La afición del Atlético sueña con teñir el Metropolitano de Vicente Calderón

A la espera de novedades al respecto, la hinchada colchonera ha reaccionado a la publicación con cierta ilusión. Desde el club todavía no han dado ningún detalles sobre qué se está cocinando, pero decenas de aficionados han mostrado su deseo de teñir los asientos con los colores del Vicente Calderón.

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez sorprende al responder cómo se ve dentro de diez años en el fútbol

De hecho, el pasado martes el Metropolitano ya estuvo teñido de forma similar, aunque en este caso en forma de tifo. En el partido ante el Tottenham, correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions League, se organizó un mosaico de 70.000 cartulinas con toda la grada baja de color azul, mientras que la grada media y la grada alta formaban líneas rojiblancas, recordando los colores del viejo coliseo ubicado en el Manzanares.

De momento no se sabe nada más al respecto. Podría ser simplemente una acción publicitaria o la organización de algún tipo de evento en esa ubicación del estadio. De hecho, parece poco probable que el Atlético decida cambiar los asientos en pleno mes de marzo, si bien es cierto que esa zona es la que acusa más desgaste de color debido a la llegada directa del sol durante casi todo el año. Mientras, en cualquier caso, la afición del Atlético ha decidido soñar con tonos azules, rojos y blancos en un estadio que cumplirá en septiembre nueve años desde su inauguración.