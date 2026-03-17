Julián Álvarez sorprende al responder cómo se ve dentro de diez años en el fútbol

Saray Calzada 17 MAR 2026 - 06:58h.

Julián Álvarez ha hablado para LALIGA de cómo se ve en unos años y ha puesto el ejemplo de jugadores del Atleti

El Atlético paraliza "cualquier conversación sobre fichajes" hasta que pase la final de Copa y la Champions

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El futuro de Julián Álvarez es de lo que más se ha hablado en los últimos tiempos. Sus palabras tras el partido de Champions sobre si estará o no la temporada que viene en el Atlético de Madrid acrecentaron los rumores, pero el delantero ha hablado en los medios de LALIGA y son declaraciones alentadoras para la afición del Atlético de Madrid.

“En 2035 voy a tener 35 años y me veo con un rol más veterano como el que hoy en día tienen Oblak, Koke y Griezmann, después de tanta experiencia. Me veo un poco reflejado en ellos, de cumplir ese rol de capitán, de líder de grupo”, decía el argentino. Después de decir que no sabía si iba a estar más temporadas que coja de ejemplo a veteranos del Atleti puede ser un reflejo de lo que quiere hacer en un futuro y de continuar vistiendo la camiseta colchonera.

Julián Álvarez echa el freno

En ElDesmarque madrugada analizaban estas palabras. Pablo López aplaudía estas declaraciones y cree que la de los otros días se exageraron por parte de la prensa. "El 'yo aquí estoy muy feliz' parece que no lo dijo, pero lo dijo al igual que el 'no sé, puede que sí...'. En eso se equivocó", terminó diciendo el periodista.

Julián Álvarez en esta segunda temporada con el Atleti está lejos de ser el que demostró en su primer año como rojiblanco. Sus aportaciones goleadoras son intermitentes y se le ha visto gestos sobre el campo que han aumentado los rumores sobre su salida. Al acecho parece estar el FC Barcelona, que no ha escondido en ningún momento que el jugador es de su gusto y que estarían encantados de ficharle. Con estas palabras parece que al menos los rojiblancos pueden respirar un poco después de haber generado la duda tras el partido de Champions contra el Tottenham.