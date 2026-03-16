El Atlético paraliza "cualquier conversación sobre fichajes" hasta que pase la final de Copa y la Champions

Redacción ElDesmarque Madrid, 16 MAR 2026 - 20:05h.

El Atlético de Madrid ha decidido que no es el momento para hablar de fichajes y esperará a que acabe la temporada

Precios, reparto y corte de antigüedad del Atlético de Madrid para la final de Copa del Rey: desvelados todos los detalles

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El Atlético de Madrid ha decidido echar el freno a cualquier movimiento en los despachos relacionado con el mercado de fichajes. En el club rojiblanco consideran que no es el momento de tomar decisiones y distraer la atención de lo que verdaderamente importa: la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y la Champions League. El Atlético juega este miércoles 18 de marzo a las 21.00 el partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea frente al Tottenham Hotspur. El partido de ida acabó 5-2 y los colchoneros son favoritos para la vuelta. Si los madrileños pasan a la siguiente ronda podrían verse las caras frente al Fútbol Club Barcelona, equipo que al que ya han eliminado en las semifinales de la Copa este año. Nacho Donado ha asegurado en el Desmarket de este lunes que la consigna dentro del Atlético es clara: primero competir y luego planificar.

Diego Pablo Simeone fue claro con la situación de Julián Álvarez

El periodista Nacho Donado habló en el Desmarket sobre lo que dijo Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Getafe donde analizaba la situación de Julián Álvarez a raíz de unas declaraciones polémicas que este hizo sobre su futuro: "A Julián le han sentado muy bien. Yo creo que Julián es muy consciente del apoyo que está recibiendo por parte de todo el mundo después de meses en los que no ha estado en su mejor nivel" dijo el periodista. "Después de esta metedura de pata de Julián, todos han hecho piña con él y Simeone no es el único. El club, Mateu Alemany, la directiva... todos están a pies juntillas con lo que dijo Simeone" aseguró. También quiso opinar sobe esas declaraciones del delantero argentino: "Julián no se visualiza en junio y cualquier mensaje que de puede ser cerrar la puerta, abrirla..." concluyó.

El Atlético de Madrid no quiere saber nada del mercado de fichajes

Nacho Donado también habló de los planes del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes y fue claro con los pasos que va a seguir el club rojiblanco: "Cualquier conversación de mercado de fichajes queda aplazada hasta después de que el Atleti se juegue lo que se tiene que jugar" confirmó el periodista. El vestuario y la dirección deportiva comparten la misma idea, las decisiones sobre fichajes, salidas y renovaciones se tomarán cuando se haya acabado la temporada y con el panorama deportivo completamente definido.