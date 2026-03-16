El club repartirá 20.618 entradas de aforo general entre 54.385 solicitudes

Aluvión de críticas por los precios de la final de Copa entre Atlético de Madrid y Real Sociedad: "Tendríamos que dejar La Cartuja vacía"

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Novedades importantes en el Atlético de Madrid respecto a las entradas para la final de la Copa del Rey. El club rojiblanco ha anunciado este lunes que 54.385 socios han solicitado una localidad para el duelo ante la Real Sociedad, que se disputará el próximo 18 de abril en La Cartuja. La RFEF ha repartido 25.680 entradas a cada club, de las cuales cada entidad se reserva el 15% para sus compromisos, por lo que cerca de la mitad de hinchas colchoneros se quedará sin acudir a Sevilla.

En total, los aficionados han formado 28.763 agrupaciones, bien sean de forma individual o con hasta un total de seis socios de forma conjunta. Tal y como anunció el club, esas agrupaciones se han ordenado por antigüedad, ya sea la media de cada agrupación o de cada socio en caso de ser individuales.

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El corte de antigüedad de las entradas para la final de Copa ha quedado fijado en 15,79 años. Es decir, que todos aquellos que tengan una antigüedad inferior, ya sea de forma individual o en su agrupación, no tendrán derecho a asistir a la final de Copa. Se trata de un corte inicial que, previsiblemente, podría bajar cuando comience la compra de localidades, que arrancará el lunes 23 de marzo.

Precios de las entradas de la final de Copa del Rey 2026

Y es que los precios de las entradas podrían ser un motivo de peso para que muchos socios renuncien a su entrada. La localidad más barata costará 89 euros y estará ubicada en lo más alto del estadio. De hecho, el Atlético ya avisa de que tendrán "visibilidad reducida". Sin salir de Gol Norte, el resto de localidades están entre los 115 y hasta 179 euros, unos precios que han generado mucha polémica a través de las redes sociales.

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Esas cifras suben aún más para aquellos aficionados que quiera una entrada en las gradas laterales, cuyos precios oscilan entre los 179 y 259 euros. Evidentemente, habrá muchos hinchas que no tengan capacidad económica para pagar esas cantidades, sobre todo en caso de familias de tres o cuatro personas.,

Esos precios están fijados por la RFEF, que ha repartido 25.680 entradas a cada club. De todas ellas, el Atlético se reserva el 15% para sus compromisos particular y reparte el 85% restante entre sus aficionados, lo que corresponde a 21.828 localidades. De esas, 1.050 irán a las peñas, 160 se reservan para movilidad reducida y 20.618 irán a parar a los aficionados de manera directa.

Además, el Atlético ha anunciado que abrirá las puertas del Metropolitano para presenciar la final de la Copa del Rey con pantallas gigantes, "siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente de las autoridades competentes", con el objetivo de evitar un desplazamiento aún más masivo a Sevilla de aficionados sin entrada.