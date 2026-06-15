Ez Abde se tratará de su lesión en un centro especializado de Francia

Álvaro Borrego 15 JUN 2026 - 12:52h.

El jugador ha acordado con los médicos del Betis que se trate en un centro especializado en lesiones de rodilla, donde iniciará su recuperación y desconectará de su rutina habitual en Sevilla

El Betis se mueve con paciencia en un mercado inflado

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Ez Abde regresará hoy lunes a España. El futbolista quiso estar junto a sus compañeros en el debut de Marruecos contra Brasil, pero ahora le toca regresar para iniciar la recuperación de la lesión sufrida en el último partido previo a la celebración del Mundial. El extremo pasará unos días junto a su familia en Elche y dentro de un par de días se desplazará hasta Francia para empezar los trabajos de rehabilitación. Los servicios médicos del Real Betis han consensuado con el jugador que acuda a un centro especializado en lesiones de rodilla, con el propósito no solo de trabajar en su recuperación sino también de desconectar un poco de su rutina diaria en la capital hispalense. Por el momento no se conocen más detalles, aunque se espera que esté alrededor de un mes de baja.

A partir de ahora el futbolista se centrará en su recuperación, con el deseo de volver todavía a un nivel mejor: "Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele. En los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud. Quien me conoce sabe que no me voy a rendir. Voy a trabajar cada día, con más fuerza e ilusión que nunca, para volver mejor y más fuerte", explicaba el propio Ez Abde a través de sus redes sociales.

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El extremo marroquí sufrió un esguince del ligamento lateral interno en la rodilla derecha y aunque en un principio se tomó la determinación de que siguiera en la concentración de su selección, finalmente se ha tomado la decisión de que tanto él como su compañero Noussair Marzaroui (lesionado en el mismo partido) saliesen de la convocatoria para dar lugar a otros compañeros.

Un varapalo para el futbolista del Real Betis, llamado a ser una de las grandes sensaciones de la cita mundialista. El internacional marroquí, de 24 años, ha sido el futbolista más destacado esta temporada con la elástica verdiblanca con 15 goles (10 en LaLiga, 4 en la Europa League y 1 en la Copa del Rey) y 12 asistencias (8 en el torneo liguero, 3 en el continental y 1 en la competición copera) en 43 partidos.