Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 17:28h.

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La batalla del Rayo Vallecano por jugar en Vallecas la próxima temporada sigue viviendo nuevos capítulos. En esta ocasión han sido los jugadores los que se han pronunciado condenando estos sucesos y expresando su deseo de jugar en su estadio cuando arranque la temporada, después de que la Comunidad de Madrid le retirase la concesión.

La plantilla se ha movilizado con un escrito que apela a la unión y al respeto a la afición rayista en estos difíciles momentos.

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El comunicado de la plantilla del Rayo

La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar, ante todo, su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas junto a nuestra gente y en nuestro estadio. Para todos nosotros, poder competir como local delante de nuestra afición es una parte fundamental de lo que significa vestir esta camiseta.

Hace muchos años que la afición del Rayo Vallecano viene denunciando, a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios, el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo esas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias. Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse. Proque esto no ha ocurrido de un día para otro. Esto se podía haber evitado.

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Esta situación afecta directamente a nuestra gente. A miles de aficionados que cada quince días llenan Vallecas con la única intención de animar al Rayo Vallecano y que merecen hacerlo con todas las garantías de seguridad y en unas instalaciones acordes a la historia de este club.

Lo único que queremos es estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo. Confiamos en que quienes hoy tienen la responsabilidad de encontrar una solución lo hagan pensando únicamente en el bien del Rayo Vallecano y de toda su gente. Porque el Rayo Vallecano es una institución con más de 100 años de historia y merece, por encima de todo, respeto.

La afición para nosotros es uno de los activos más importantes de este club y nosencantaría desde dentro que la gestión y la armonía con ellos cambiara de rumbo. Somos un vestuario sano y comprometido con el barrio como hemos demostrado en múltiples ocasiones, que usca siempre el bien común y que quiere que la llama de Vallecas nunca se apague