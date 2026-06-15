Juan Pérez 15 JUN 2026 - 10:59h.

Rubius sintió la necesidad de tomarse un descanso para asimilar la noticia

Quién es quién en La Velada del año 6 de Ibai Llanos, de Illojuan a RoRo

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La muerte de Gaspi ha inundado las redes sociales de un luto inesperado después del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro en una tragedia repentina. El humorista y reciente púgil en la última Velada del año de Ibai del pasado 2025, fue uno de los más queridos por el público por su recorrido como creador de contenido tras cambiar su vida para subirse al ring, y ahora deja atrás un doloroso golpe en el estómago a amigos que no saben ni cómo reaccionar.

La despedida de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, ha dejado al mundo del entretenimiento en un desconsuelo imposible de explicar al que algunos han tenido que reaccionar desde el directo. Algunos como Rubius o La Cobra, amigos y compañeros de profesión, chocaron con la noticia en vivo con miles de espectadores delante y no podían creer lo que leían. El suceso en Brasil deja seis fallecidos entre los que está el creador de contenido argentino además del cantante Oliver Tree, el productor argentino Lucas Vignale, y el productor brasileño Lucas Brito Chaves.

El caso de Rubius es de los más significativos porque cierra el directo automáticamente tras leer la noticia por razones obvias al no ser capaz de asimilar el drama: "Juraría haber visto ayer un vídeo de Gaspi ayer. No me gustan estas situaciones, voy a cerrar directo. A lo mejor abro en un rato, pero me siento raro y no quiero estar en directo. No entiendo nada", afirmó. Por su parte La Cobra de primeras ni siquiera cree lo que lee, hasta imagina que es un invento que poco a poco se transforma en una de las peores noticias para la comunidad en este 2026.

Gaspi había cambiado por completo su vida desde que comenzó a preparar su combate contra Perxitaa en La Velada del año de Ibai Llanos, y eso le hizo cambiar de hábitos. Cada vez más aparecía su propio reflejo en vez del personaje que creó para hacer contenido, por lo que su rostro cada vez era más cercano. Todo eso forma parte del recuerdo y la despedida de múltiples streamers y creadores como Jordi Wild, Ibai Llanos, Grefg o Juan Guarnizo en un adiós muy duro.

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